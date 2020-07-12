Вс, 12.07.2020
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В мае число туристов в Ида-Вирумаа снизилось на 82%

Нарва.

ФОТО: Shutterstock

Туристический поток в Ида-Вирумаа в мае этого года сократился почти на 82% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Rus.ERR.

Всего в мае местные гостиницы приняли 4035 туристов, из которых 3833 были жителями Эстонии, выясняется из данных Департамента статистики.

В мае 2020 года услугами ида-вируских предприятий по размещению воспользовались свыше 22 тысяч человек, из которых примерно 11 700 - иностранцы.

Летом этого года СПА-отели Ида-Вирумаа делают ставку в первую очередь на внутренний туризм.

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