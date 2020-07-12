Вс, 12.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов
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  • В России многодетного отца из Эстонии приговорили к 10 годам тюрьмы: нес наркотики через границу в рюкзаке и в себе

В России многодетного отца из Эстонии приговорили к 10 годам тюрьмы: нес наркотики через границу в рюкзаке и в себе

Эстонская граница в Нарве, автомобильный пункт пересечения государственной границы

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны Эстонии

В России суд вынес приговор обвиняемому в транспортировке запрещенного через таможню в Кингисеппском районе Ленобласти. У него было обнаружено почти 100 граммов синтетических наркотиков.

Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти 10 июля, Кингисеппский городской суд вынес приговор 24-летнему многодетному отцу из Эстонии. Обвинение ему было предъявлено по статьям о контрабанде и хранении крупной партии наркотиков, пишет портал 47news.

В марте молодой человек попался таможенникам с 82,9 граммами синтетического психостимулятора. По версии следствия, запрещенное он приобрел в Ивангороде. Одну часть партии положил в рюкзак, другую спрятал между ягодицами.

Курьер признал вину и сотрудничал со следствием. Учитывая это обстоятельство, суд назначил иностранцу 10,5 лет колонии строгого режима.

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