СМИ: у футболиста сборной Эстонии обнаружен коронавирус

По информации журналиста газеты Washington Post, положительный тест сдал нападающий "Ди Си Юнайтед" Эрик Сорга, который должен был начать матч на скамейке запасных, передает rus.err.ee.

Официального подтверждения о том, кто именно из футболистов сдал положительный тест на COVID-19, пока нет.