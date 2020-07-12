СМИ: у футболиста сборной Эстонии обнаружен коронавирус

Назначенный на 12 июля матч высшей футбольной лиги США между командами "Ди Си Юнайтед" и "Торонто" перенесли из-за того, что один из игроков сдал положительный тест на коронавирус.
По информации журналиста газеты Washington Post, положительный тест сдал нападающий "Ди Си Юнайтед" Эрик Сорга, который должен был начать матч на скамейке запасных, передает rus.err.ee.
Официального подтверждения о том, кто именно из футболистов сдал положительный тест на COVID-19, пока нет.
Нападающий сборной Эстонии по футболу Эрик Сорга перешел в "Ди Си Юнайтед" в январе этого года.