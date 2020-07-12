Спасатели и полиция начали проверки подъездов жилых домов

«Пожалуйста, вносите велосипед в жилые помещения или в безопасное хранилище. Кроме того, не храните на лестничной клетке коляски, мебель и другие предметы, которые препятствуют движению или могут загореться, — ведь #SafetyBeginsYou», —пишет в социальных сетях Спасательный департамент.