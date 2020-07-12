Вс, 12.07.2020
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Майлис Репс прокомментировала сексуальное образование дошкольников

Министр образования и науки Майлис Репс.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) ответила на запрос депутата Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) относительно сексуального воспитания дошкольников, передает Rus.ERR.

По оценке Кинго, советы, описанные в распространенном среди воспитателей детских садов издании "Сексуальное воспитание в дошкольном возрасте", противоречат государственной учебной программе.

Однако Майлис Репс, отчитавшаяся перед депутатом на трех страницах формата А4, с этим не согласна. По ее словам, речь идет о методическом пособии, которое не идет вразрез с государственной учебной программой.

"Данный материал поддерживает обучение и воспитание в дошкольном возрасте по темам человеческого тела, эмоций и безопасности", - подчеркнула министр.

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