В Elektrivi рассказали, как собираются сделать электросети более устойчивыми к штормам

Представители Elektrilevi сообщили, что вызванные штормом проблемы будут устранены к понедельнику, хотя, возможно, отдельные работы придется провести и во вторник.

По словам члена правления компании Андреса Тыниссаара, каждый год Elektrilevi инвестирует 80 миллионов евро в строительство погодоустойчивых электросетей. Это значит, что часть кабелей уйдет под землю, а в воздушных линиях электропередач оголенные провода заменят на изолированные.