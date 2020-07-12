Вс, 12.07.2020
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  • В Elektrivi рассказали, как собираются сделать электросети более устойчивыми к штормам

В Elektrivi рассказали, как собираются сделать электросети более устойчивыми к штормам

Последствия шторма в Пайде.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Шторм, пронесшийся в субботу над Эстонией, причинил большой ущерб электросетям, передает Rus.ERR.

Представители Elektrilevi сообщили, что вызванные штормом проблемы будут устранены к понедельнику, хотя, возможно, отдельные работы придется провести и во вторник.

По словам члена правления компании Андреса Тыниссаара, каждый год Elektrilevi инвестирует 80 миллионов евро в строительство погодоустойчивых электросетей. Это значит, что часть кабелей уйдет под землю, а в воздушных линиях электропередач оголенные провода заменят на изолированные.

"Если сейчас погодоустойчивыми являются примерно 68-69% воздушных линий электропередач, то через пять лет этот показатель должен достигнуть 76%", - сказал он.

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