Проект общей планировки города Тарту ожидает отзывов

С понедельника, 13 июля, на сайте Тарту, в инфоцентре ратуши и в Центре по интересам Ильматсалу можно ознакомиться с проектом новой общей планировки города Тарту. Отзывы тартусцев по общей планировке ожидают до 16 августа, когда завершится ознакомление общественности с проектом.

Вице-мэр Тарту Рено Лайдре надеется на большое количество отзывов от горожан по проекту общей планировки. «Речь идет о самом важном документе по пространственному развитию города, поэтому очень важно, чтобы горожане активно делись идеями и высказывались, каким они желают видеть развитие Тарту в перспективе 20 лет», – добавил Лайдре.

Основная задача новой общей планировки – сформировать территорию города Тарту в объемное целое, учитывая также территорию Тяхтвере, присоединившуюся к Тарту в ходе административной реформы. В общей планировке помимо прочего приведены общие условия землепользования, общие условия строительства и озеленения регионов, транспортная сеть, территории с культурно-исторической ценностью, сеть зеленых насаждений, условия охраны и использования ценной сельскохозяйственной земли, граница половодья и развитие территорий заселения.

В общей планировке уточняется роль Тарту как университетского города и регионального центра в Эстонии. Предусматриваются изменения в схеме дорожного движения, где сосредотачиваются на предпочтительном развитии кольца за пределами города и сети велосипедных дорожек, на создании компактного и дружелюбного к велосипедистам городского пространства в центре города, а также на развитии территорий заселения в сельской местности. Большое внимание обращено общественному использованию берегов Эмайыги.

По словам Индрека Раннику, руководителя службы общей планировки и развития, общей планировкой определяются долговременные стратегические направления и существенные детали городского пространства. «С одной стороны, в детальной планировке видят город, так сказать, с большой высоты полета. Но с другой стороны, это довольно-таки детальная программа пространственного развития – здесь отражаются мосты, улицы, территории застройки, леса, поля, зеленые зоны, университеты, детские сады, спортхоллы, – сказал Раннику. - Важно обратить внимание, что условия землепользования и строительства, установленные общей планировкой для каждого конкретного участка, сохраняются. Например, нельзя вместо запланированного детского сада построить парковку, или чтобы посреди жилого района появился завод».

С проектом общей планировки можно ознакомиться с 13 июля по 16 августа на сайте Тарту www.tartu.ee/uldplaneering2040, в инфоцентре ратуши и Центре по интересам Ильматсалу.

Отзывы можно отправить до 16 августа через карточное приложение, по э-почте (lpmko@raad.tartu.ee) или по обычной почте (Raekoja plats 3, 51003 Tartu). Все материалы и необходимые ссылки можно найти на сайте www.tartu.ee/uldplaneering2040 (материалы на эстонском языке).