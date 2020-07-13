Устроивший в Пыхья-Таллинне смертельное ДТП получил условный срок

Инцидент с участием обвиняемого произошел вечером 1 апреля 2019 года у здания номер 16 по улице Сыле в Таллинне, где автомобиль Toyota Verso S, которым управлял Артур, сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 59-летнюю женщину, которую доставили в больницу, где позднее она скончалась.

По оценке прокуратуры, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обвиняемый не был достаточно внимательным и не снизил скорость, хотя ехавший по первой полосе движения автомобиль остановился, чтобы уступить дорогу пешеходу.

Харьюский уездный суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил Артура, признавшего свою вину, к одному году условного лишения свободы, а отправляться за решетку ему не придется, если в течение 18 месяцев он не совершит новое преступление, а также мужчина должен будет компенсировать родственникам погибшей 13 000 евро в виде компенсации за моральный ущерб.