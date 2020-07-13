Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"

Они хотят выяснить, соответствуют ли автомобили конкурентов спортивному регламенту. Среди прочего, этот документ обязывает каждую команду разрабатывать определенные детали самостоятельно.

Представитель технического департамента Международной федерации автоспорта (FIA) позднее снял и опечатал некоторые детали с автомобилей гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла для подробного анализа. FIA не уточнила, сколько времени потребуется для процедуры.

Болид RP20 получил прозвище "розовый Mercedes" из-за существенного внешнего сходства с прошлогодним автомобилем немецкой команды. Racing Point закупает у Mercedes двигатели и коробки передач.