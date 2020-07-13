Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"

Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" состоявшийся в австрийском Шпильберге в воскресенье, 12 июля, грозит обернуться скандалом. Команда Renault после завершения Гран-при Штирии подала стюардам официальный протест по поводу болидов команды-соперника Racing Point, пишет DW.
Они хотят выяснить, соответствуют ли автомобили конкурентов спортивному регламенту. Среди прочего, этот документ обязывает каждую команду разрабатывать определенные детали самостоятельно.
Представитель технического департамента Международной федерации автоспорта (FIA) позднее снял и опечатал некоторые детали с автомобилей гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла для подробного анализа. FIA не уточнила, сколько времени потребуется для процедуры.
Болид RP20 получил прозвище "розовый Mercedes" из-за существенного внешнего сходства с прошлогодним автомобилем немецкой команды. Racing Point закупает у Mercedes двигатели и коробки передач.
Пилоты Racing Point Перес и Стролл по результатам этапа на трассе Red Bull Ring заняли 6 и 7 места соответственно. Первым дистанцию в 71 круг преодолел гонщик Mercedes и шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Вторым пришел его напарник Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен (Red Bull Racing-Honda).