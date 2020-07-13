Пн, 13.07.2020
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Из-за шторма обесточенными остаются еще почти 2000 домохозяйств

Шторм в Пайде.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

По состоянию на утро понедельника из-за бушевавшего в субботу шторма обесточенными остаются еще почти 2000 домохозяйств.

Сильный штормовой ветер вызвал в субботу обширные отключения электроэнергии в Эстонии, особенно в Пярнумаа, Раплама, Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа. По состоянию на 16.39 в субботу без электричества были 33 100 домохозяйств.

Устранением повреждений занимались 42 ремонтные бригады, и вскоре большинству потребителей подача тока была восстановлена. И все же по состоянию на 7.13 в понедельник все еще оставались без электричества еще 1949 домохозяйств. 

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