Департамент здоровья изучит качество питьевой воды в Валгамаа и на Сааремаа

По словам главного специалиста отдела гигиены окружающей среды департамента Лаури Лиепкалнса, при выборе мест отбора проб предпочтительны системы водоснабжения, имеющие более 10 потребителей, вода которых используется круглый год или скважина которых используется несколькими домохозяйствами. «Отбор проб в основном планируется на период с августа по сентябрь, но по возможности состоится также и в июле. После анализа информацию о качестве воды из колодца передадут владельцам», - сказал Лиепкалнс.