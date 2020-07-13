Департамент здоровья изучит качество питьевой воды в Валгамаа и на Сааремаа

В августе и сентябре этого года департамент здоровья планирует провести проверки 40 частных систем водоснабжения в Валгамаа и на Сааремаа, чтобы получить обзор качества питьевой воды из 40 скважин и колодцев в каждом уезде.
По словам главного специалиста отдела гигиены окружающей среды департамента Лаури Лиепкалнса, при выборе мест отбора проб предпочтительны системы водоснабжения, имеющие более 10 потребителей, вода которых используется круглый год или скважина которых используется несколькими домохозяйствами. «Отбор проб в основном планируется на период с августа по сентябрь, но по возможности состоится также и в июле. После анализа информацию о качестве воды из колодца передадут владельцам», - сказал Лиепкалнс.
В пробах воды определяют содержание нитратов, нитритов, аммония, марганца, железа, фторидов и нефтепродуктов, а также органолептические показатели и рН.
Содержание кишечной палочки, энтерококков, кишечных бактерий определяется по микробиологическим показателям.
Всех заинтересованных участвовать в опросе департамент просит связаться с региональным инспектором не позднее 31 июля.