В Пайде люди просили бога о помощи, пока шторм валил гигантские деревья и разбивал окна на мелкие осколки
Благодаря видео, которые читатели отправили в Järva Teataja, редакции удалось сделать нарезку самых впечатляющих моментов субботнего шторма в Пайде.
Это произошло во дворе домов, расположенных на улицах Теэстузе и Карья в Пайде. Большая ива со множеством ответвлений не выдержала сильного ветра и повалилась на землю.
Местным жителям удалось заснять этот момент с разных сторон. Смотрите видео!
Жители квартир, в сторону которых падало дерево, понимали, что они в опасности. Согласно предварительной информации, разбились стекла квартир на низких этажах.
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