Пн, 13.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Пайде люди просили бога о помощи, пока шторм валил гигантские деревья и разбивал окна на мелкие осколки

В Пайде люди просили бога о помощи, пока шторм валил гигантские деревья и разбивал окна на мелкие осколки
Это точно не фильм-катастрофа?

Благодаря видео, которые читатели отправили в Järva Teataja, редакции удалось сделать нарезку самых впечатляющих моментов субботнего шторма в Пайде.

Это произошло во дворе домов, расположенных на улицах Теэстузе и Карья в Пайде. Большая ива со множеством ответвлений не выдержала сильного ветра и повалилась на землю.

Местным жителям удалось заснять этот момент с разных сторон. Смотрите видео!

Шторм в Пайде.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Жители квартир, в сторону которых падало дерево, понимали, что они в опасности. Согласно предварительной информации, разбились стекла квартир на низких этажах.

Шторм в Пайде.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

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