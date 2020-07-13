Департамент воюет с продавцами мест в очереди на экзамен по вождению

«Я, конечно, это не одобряют. Проблема заключается в том, что речь идет о деятельности, похожей не преступление, и если кого-то в результате такой сделки обманут, он никуда не сможет обратиться за помощью», - объяснил Каземяэ и добавил, что человек может остаться как без денег, так и без времени экзамена.

По его словам, Департамент шоссейных дорог следит за ситуацией и адаптирует свою инфосистему, чтобы воспрепятствовать такой деятельности: «Мы позаботились о том, чтобы в э-среде нельзя было отправлять оптовые запросы».

По словам Тарво Раба, администрирующего группу в Facebook, Департамент шоссейных дорог их работе мешать не пытался. «Мы не видим смысла в воспрепятствовании, поскольку я считаю разумным, что если у человека есть время экзамена, но что-то не складывается, он мог бы предложить это время кому-то другому», - говорит Раба.

Популярность группы взлетела до небес во время коронакризиса: «Люди еще больше хотят как можно быстрее получить время».

И хотя популярность выросла, цены на предлагаемое экзаменационное время остались прежними: «Цены всегда очень разнились, конкретной цены никто не устанавливал». Он говорит, что часто цена зависит от времени проведения экзамена.

То, что цены разнятся, подтвердил и проведенный Postimees в июне эксперимент. На публикацию поступили два предложения. Один человек предложил время за сто евро, а другой за 40.

Коронавирус отменил 4000 экзаменов

Руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза. ФОТО: maanteeamet

Директор по движению Департамента шоссейных дорог Меэлис Теллискиви сказал, что хотя большую часть услуг во время чрезвычайного положения департамент оказывал бесконтактно или при минимальном соприкосновении, экзамены по вождению пришлось отменить. А это увеличило очереди.

В результате кризиса пришлось перенести 4000 экзаменов. По словам руководителя экзаменационного центра Ристо Каземяэ, к началу июля удалось восстановить обычное летнее время ожидания, которое составляет два месяца.

После кризиса приняли 6060 экзаменов, успешными из них оказались 56 процентов, что более лучший результат, чем годом ранее в это же время, когда экзамен смогли сдать лишь 48 процентов претендентов.

«Таким образом, можно сказать, что прямого влияния на результативность экзаменов по вождению кризис не оказал», - объяснил руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза. И хотя статистика показывает улучшение результатов сдачи, чрезвычайное положение, по оценке председателя Союза автошкол Неэме Кюльмаллика, оставило свой след в подготовке будущий водителей.

«Влияние кризиса на учеников, конечно, было ощутимым. Учебный процесс был прерван и вышел за запланированные временные рамки. Все это сопровождалось психологическим аспектом – фрустрацией», - сказал Кюльмаллик.

«То, какое влияние вынужденная пауза окажет на статистику экзаменов по вождению, в большей степени зависит от учеников, а также от сотрудничества между учениками и автошколами. Многие ученики пока лишь проходят обязательные уроки вождения и считают, что если минимальная программа пройдена, они уже умеют водить», - сказал Кюльмаллик.

По его оценке, после кризиса ученики стали более ответственными и до экзамена хотят взять дополнительные уроки вождения.

«Сейчас новое время экзаменов известно и можно планировать уроки вождения по своему усмотрению. Проблема была скорее с экзаменами сразу после окончания кризиса, поскольку и автошколы, так и Департамент шоссейных дорог узнали о восстановлении экзаменов по вождению и уроков неожиданно 4 мая на странице премьер-министра Юри Ратаса в Facebook, а вечером из выпусков новостей», - сказал он.

Влияние кризиса на автошколы, по оценке Кюльмаллика, можно будет оценить в конце года, когда многие люди будут решать, на что тратить свои сократившиеся доходы: «И получение водительских прав тут явно не будет стоять на первом месте».