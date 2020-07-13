Департамент воюет с продавцами мест в очереди на экзамен по вождению

Длинные очереди на экзамен по вождению в Департаменте шоссейных дорого годами доставляют головную боль тем, кто хочет получить водительские права, но обусловленная чрезвычайным положением двухмесячная пауза в экзаменах еще больше увеличила количество нервничающих. Если на экзамен по теории сейчас можно попасть в течение нескольких недель, то время ожидания экзамена по вождению может растянуться до трех месяцев. Люди взяли решение проблемы в свои руки и создали в социальной сети Facebook группу, где время экзамена можно как обменять, так и продать, пишет Postimees.
Департаменту шоссейных дорог это страшно не нравится.
«Как быстро можно получить время в вашей системе?» - поинтересовался один человек в группе. Через несколько минут поступил ответ: « Ну, каждый день освобождается какое-то время. Обычно подходящее время можно найти за одну неделю».
80-300 евро за время экзамена
Группу экзаменационного времени создали в социальных сетях в январе, количество участников сейчас составляет больше 3000.
«Если хочешь найти себе лучшее время в ARK, то эта группа предназначена именно для тебя», - говорится в описании группы.
«Предлагаю время в Пярну на экзамен по вождению с мануальной коробкой на 11.00 29.06.2020, цена – 80 евро», - говорится в объявлении о продаже, под которым спрашивают, не сошел ли опубликовавший его человек с ума. По оценке комментатора, продавец хочет слишком много. Однако это объявление о продаже далеко не самое дорогое, поскольку люди хотели купить время экзамена и за 200, и за 300 евро.
Администратор группы Тарво Раба объяснил создание группы тем, что видел, как люди жаловались на длинные очереди: «И подумал, почему не создать среду, где можно было бы получить подходящее для себя время?» Обмен временем экзамена кажется более популярным в группе, чем покупка-продажа. Кроме объявлений о продаже-обмене временем экзаменов, можно найти информацию о разных хитрых местах, куда экзаменаторы везут учеников, чтобы проверить их знания.
Информацией о свободных местах в очереди на экзамен делится и интернет-страница «экзамен по вождению» («sõidueksam»), создатели которой сделали программу, которая автоматически проверяет страницу Департамента шоссейных дорог и сообщает о наличие свободных мест. За деньги интересующиеся могут получить услугу на 30, 45 или 60 дней, которая оперативно известит их сообщением на телефон или электронным письмом об освободившемся времени экзамена. Поскольку сообщение и письмо все заказчики получают одновременно, то получение времени идет по принципу: «кто раньше встал того и тапки».
«Идея возникла из моей личной и моих друзей потребностей, никто из нас не хотел ждать месяцами, так эта мысль начала тихо развиваться», - объяснил Кенно Паюнурм, почему он создал интернет-страницу. Какой доход приносит этот бизнес, Паюнурм разглашать не захотел, но сказал, что ситуацией очень доволен.
«Мы находимся лишь в начальной стадии и планируем сильно развиваться, как в плане программы, так и в плане сайта», - объяснил он. Паюнурм предположил, что если бы через их программу люди смогли бы и регистрироваться на экзамен, это изменило бы все.
«Пока нами были очень довольны, поскольку мы решаем имеющуюся проблему, и мы получали только конструктивную критику, что позволило нам многому научиться», - сказал он.
Департамент шоссейных дорог не одобряет
Однако Департамент шоссейных дорог деятельность тех, кто занимается решением проблемы, правильной не считает. Руководитель экзаменационного центра департамента Ристо Каземяэ сказал, что здесь знают о нескольких способах торговли времен государственных экзаменов по вождению.
«Я, конечно, это не одобряют. Проблема заключается в том, что речь идет о деятельности, похожей не преступление, и если кого-то в результате такой сделки обманут, он никуда не сможет обратиться за помощью», - объяснил Каземяэ и добавил, что человек может остаться как без денег, так и без времени экзамена.
По его словам, Департамент шоссейных дорог следит за ситуацией и адаптирует свою инфосистему, чтобы воспрепятствовать такой деятельности: «Мы позаботились о том, чтобы в э-среде нельзя было отправлять оптовые запросы».
По словам Тарво Раба, администрирующего группу в Facebook, Департамент шоссейных дорог их работе мешать не пытался. «Мы не видим смысла в воспрепятствовании, поскольку я считаю разумным, что если у человека есть время экзамена, но что-то не складывается, он мог бы предложить это время кому-то другому», - говорит Раба.
Популярность группы взлетела до небес во время коронакризиса: «Люди еще больше хотят как можно быстрее получить время».
И хотя популярность выросла, цены на предлагаемое экзаменационное время остались прежними: «Цены всегда очень разнились, конкретной цены никто не устанавливал». Он говорит, что часто цена зависит от времени проведения экзамена.
То, что цены разнятся, подтвердил и проведенный Postimees в июне эксперимент. На публикацию поступили два предложения. Один человек предложил время за сто евро, а другой за 40.
Коронавирус отменил 4000 экзаменов
Директор по движению Департамента шоссейных дорог Меэлис Теллискиви сказал, что хотя большую часть услуг во время чрезвычайного положения департамент оказывал бесконтактно или при минимальном соприкосновении, экзамены по вождению пришлось отменить. А это увеличило очереди.
В результате кризиса пришлось перенести 4000 экзаменов. По словам руководителя экзаменационного центра Ристо Каземяэ, к началу июля удалось восстановить обычное летнее время ожидания, которое составляет два месяца.
После кризиса приняли 6060 экзаменов, успешными из них оказались 56 процентов, что более лучший результат, чем годом ранее в это же время, когда экзамен смогли сдать лишь 48 процентов претендентов.
«Таким образом, можно сказать, что прямого влияния на результативность экзаменов по вождению кризис не оказал», - объяснил руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза. И хотя статистика показывает улучшение результатов сдачи, чрезвычайное положение, по оценке председателя Союза автошкол Неэме Кюльмаллика, оставило свой след в подготовке будущий водителей.
«Влияние кризиса на учеников, конечно, было ощутимым. Учебный процесс был прерван и вышел за запланированные временные рамки. Все это сопровождалось психологическим аспектом – фрустрацией», - сказал Кюльмаллик.
«То, какое влияние вынужденная пауза окажет на статистику экзаменов по вождению, в большей степени зависит от учеников, а также от сотрудничества между учениками и автошколами. Многие ученики пока лишь проходят обязательные уроки вождения и считают, что если минимальная программа пройдена, они уже умеют водить», - сказал Кюльмаллик.
По его оценке, после кризиса ученики стали более ответственными и до экзамена хотят взять дополнительные уроки вождения.
«Сейчас новое время экзаменов известно и можно планировать уроки вождения по своему усмотрению. Проблема была скорее с экзаменами сразу после окончания кризиса, поскольку и автошколы, так и Департамент шоссейных дорог узнали о восстановлении экзаменов по вождению и уроков неожиданно 4 мая на странице премьер-министра Юри Ратаса в Facebook, а вечером из выпусков новостей», - сказал он.
Влияние кризиса на автошколы, по оценке Кюльмаллика, можно будет оценить в конце года, когда многие люди будут решать, на что тратить свои сократившиеся доходы: «И получение водительских прав тут явно не будет стоять на первом месте».
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!