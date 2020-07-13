Работодатели требуют от государства изменений в законе для борьбы с нелегалами

Хотя все участники рынка подтверждают, что существуют проблемы с временной рабочей силой, начиная от выставления счетов за заработную плату и заканчивая незаконными по своей сути работниками, эстонские власти держат дела под контролем, пишет Postimees.
Никто точно не знает, сколько в Эстонии нелегальных рабочих, которые приехали сюда через агентства временной занятости. Хейго Калдра, глава компании Manpower's Baltics, одного из крупнейших в Эстонии агентств по временному трудоустройству, подсчитал, что в Эстонии без разрешения могут работать более 10 000 человек . «Именно с ними возникают проблемы, а не с иностранной рабочей силой, которая приезжает в Эстонию честно и законно», - сказал Калдра.
По оценкам Министерства внутренних дел, число нелегальных работников составляет от 1000 до 5000 человек. По данным Налогового департамента, в первом квартале нелегальные работники нанесли налоговый ущерб в размере порядка 17 миллионов евро.
На грани законности
Неизвестно, насколько велика проблема с нечестными посредниками и нелегальным трудом. Полиция и Трудовая инспекция подтверждают наличие таких случаев, но не захотели назвать количество и предоставить конкретные примеры.
Калдра же подтверждает, что на границах легального и нелегального бизнеса работают как эстнские, так и восточноевропейские посредники. "В основном это местные жители, которые хорошо знакомы с рынком и знают, как обойти закон, - сказал Калдра. - Мы мало что знаем об этих компаниях, но можно предположить, что эстонские посредники хотя бы пытаются произвести хорошее впечатление и лавируют на границе закона".
Высокопоставленный сотрудник пограничной и миграционной службы Пыхьяской префектуры Эмери Пылд говорит, что полиция не замечала, чтобы агентства по трудоустройству создавали новые компании, с помощью которых занимались бы мошенничеством.
Если глава Manpower опасается, что от кризиса выиграют именно нечестные деятели, то Хейкки Мяки, глава другого крупного агентства по временному трудоустройству, Finesta, настроен оптимистично и считает, что кризис поможет очистить рынок от нечестных работников, и мошеннические агентства по трудоустройству исчезнут.
«Это не просто вопрос цены. Довольно часто нечестные компании платят зарплату в конверте, не платят налоги, поэтому зарплата работника может быть выше. Таким образом, если на рынке ощущается нехватка рабочей силы, эти нечестные компании имеют преимущество в поиске людей, - отметил Мяки. - В то же время верно, что на рынке есть игроки, чья цена продажи меньше, чем брутто-сбор плюс социальные налоги. Но нечестные игроки могут выжить, только если их клиенты готовы использовать нечестные услуги».
По словам Калдра, кризис всегда регулирует рынок, и выживает тот, кто сильнее и гибче. «Но может случиться так, что выживут не те, кто силен в хорошем смысле слова, а те, кто работает на границе легального и нелегального бизнеса. В худшем случае это также может произойти с агентствами временной занятости», - сказал Калдра.
Призыв к правительству
Глава Manpower призвал правительство лучше регулировать область. Он предпочел бы, чтобы эстонские законы были адаптированы по примеру Финляндии: когда там с временными работниками возникли аналогичные проблемы, законодатель начал более строго регулировать сферу.
"Временная работа по cвоей сути - не обязательно дешевая и простая работа, высокооплачиваемые эксперты и ведущие специалисты также работают в Эстонии по договорам аренды. Некоторые из них приезжают из третьих стран, многие из стран Европейского Союза. К сожалению, Эстония также становится все менее привлекательной для европейцев, потому что усилились расистские проявления", - сказал Калдра.
Калдра не верит, что эстонские работники вернутся из-за границы. «У эстонцев, работающих за границей, нет тенденции начинать возвращаться домой, кризис не оказал положительного влияния на местный рынок труда в этом отношении, потому что те, кто все еще работает за границей, не стремятся возвращаться».
Пожелания посредников к правительству
Как и в Финляндии, следует разделить ответственность между посредником и заказчиком, поскольку так у заказчика возникнет заинтересованность и необходимость использования законных трудовых решений. Пока клиент не несет ответственности, и она ложится на плечи некоторых посредников, которые не заботятся о своей репутации, мошенники никуда не денутся.
Требуется новый и современный закон о трудовых договорах, а не изменение и дополнение старого. В действующем законодательстве некоторая гибкость является скорее формальностью, на практике она не работает. Сегодня подавляющее большинство трудовых отношений, по-видимому, являются исключениями из закона о трудовом договоре, основанном на месте и времени. Если закон является жестким и не допускает простых соглашений, основанных на реальных возможностях и потребностях сторон для выполнения работы, это задает работы комиссиям по трудовым спорам и суду, потому что эстонцы довольно большие спорщики, когда речь заходит о трудовых конфликтах.
Налог на особые льготы с расходов, поддерживающих выполнение работы - это рудимент, которого нет во многих странах. Нормально, когда расходы на проживание, транспорт или другие базовые расходы для работников считаются льготами, требующими двойного налогообложения. В некоторых странах это более высокие расходы до налогообложения, фонды укрепления здоровья или взносы работодателей в пенсионный фонд.