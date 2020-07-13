Работодатели требуют от государства изменить закон, чтобы бороться с нелегалами

"Временная работа по cвоей сути - не обязательно дешевая и простая работа, высокооплачиваемые эксперты и ведущие специалисты также работают в Эстонии по договорам аренды. Некоторые из них приезжают из третьих стран, многие из стран Европейского союза. К сожалению, Эстония также становится все менее привлекательной для европейцев, потому что усилились расистские проявления", - сказал Калдра.

Калдра не верит, что эстонские работники вернутся из-за границы. «У эстонцев, работающих за границей, нет тенденции начинать возвращаться домой, кризис не оказал положительного влияния на местный рынок труда в этом отношении, потому что те, кто все еще работает за границей, не стремятся возвращаться».

Пожелания посредников к правительству

Как и в Финляндии, следует разделить ответственность между посредником и заказчиком, поскольку так у заказчика возникнет заинтересованность и необходимость использования законных трудовых решений. Пока клиент не несет ответственности, и она ложится на плечи некоторых посредников, которые не заботятся о своей репутации, мошенники никуда не денутся.

Требуется новый и современный закон о трудовых договорах, а не изменение и дополнение старого. В действующем законодательстве некоторая гибкость является скорее формальностью, на практике она не работает. Сегодня подавляющее большинство трудовых отношений, по-видимому, являются исключениями из закона о трудовом договоре, основанном на месте и времени. Если закон является жестким и не допускает простых соглашений, основанных на реальных возможностях и потребностях сторон для выполнения работы, это задает работы комиссиям по рассмотрению трудовых споров и суду, потому что эстонцы довольно большие спорщики, когда речь заходит о трудовых конфликтах.

Налог на особые льготы с расходов, поддерживающих выполнение работы - это рудимент, которого нет во многих странах. Нормально, когда расходы на проживание, транспорт или другие базовые расходы для работников считаются льготами, требующими двойного налогообложения. В некоторых странах это более высокие расходы до налогообложения, фонды укрепления здоровья или взносы работодателей в пенсионный фонд.