"Аэрофлот" намерен возобновить работу линии Таллинн-Москва с 1 августа

В настоящий момент на официальном сайте "Аэрофлота" уже открыта продажа билетов по этому направлению, а также соответствующие планы подтверждают и в Таллиннском аэропорту.

По информации Таллиннского аэропорта, в августе также ожидается открытие полетов в Стамбул и Брюссель.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, предприятие надеется, что в течение августа из Таллинна можно будут напрямую улететь в 30 городов, что позволит предприятию приблизиться к докризисному уровню, когда из Таллинна можно было летать 15 авиакомпаниями в 36 аэропортов, а 28 маршрутов были круглогодичными.

Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок, за исключением тех европейских стран, где количество зараженных в течение последних 14 дней составляло 16 или менее человек на 100 000 жителей и по возвращении из которых не нужно оставаться на карантине.