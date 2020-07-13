"Аэрофлот" намерен возобновить работу линии Таллинн-Москва с 1 августа

Российский перевозчик "Аэрофлот" с 1 августа планирует возобновить работу регулярной авиалинии по маршруту Москва - Таллинн - Москва, пишет Rus.ERR.
В настоящий момент на официальном сайте "Аэрофлота" уже открыта продажа билетов по этому направлению, а также соответствующие планы подтверждают и в Таллиннском аэропорту.
По информации Таллиннского аэропорта, в августе также ожидается открытие полетов в Стамбул и Брюссель.
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, предприятие надеется, что в течение августа из Таллинна можно будут напрямую улететь в 30 городов, что позволит предприятию приблизиться к докризисному уровню, когда из Таллинна можно было летать 15 авиакомпаниями в 36 аэропортов, а 28 маршрутов были круглогодичными.
Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок, за исключением тех европейских стран, где количество зараженных в течение последних 14 дней составляло 16 или менее человек на 100 000 жителей и по возвращении из которых не нужно оставаться на карантине.
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