Специфическая культура вождения латышей наводит ужас на соседей

О наших привычках держаться по центру полосы в Латвии можно забыть. Собирающихся ехать в Латвию предупреждают: там все по-другому, не едьте посреди дороги, будьте внимательны и готовьтесь уступить более быстрой машине.

В то же время культура вождения латышей и движение по правой обочине чужды не только эстонцам. Литовцы также утверждают, что Латвия кажется им странной.

«Когда я несколько лет назад ехала из Вильнюса в Ригу, было очень странно видеть, как водители передо мной едва не съезжают с дороги, чтобы пропустить меня, - рассказала Postimees литовка Мигле Кранцевичюте. - Если поначалу это казалось мне приятным жестом, то в момент, когда одна машина выехала на обочину дороги, и из-под ее колес в мое стекло полетели камни, ситуация стала для меня экстремальной и глупой».

Крайний ряд или риск аварии

Латыши с некоторым стыдом признают, что в стране действительно сложился опасный и неофициальный обычай вождения в три ряда. В первую очередь можно увидеть, как более медленные машины сворачивают на правую обочину, а более быстрые автомобили обгоняют их по центру дороги, на больших шоссе, главным образом на участках, соединяющих Ригу с Айнажи или Хейнасте и Лиепаей.

«На наших дорогах много агрессивных водителей, которые постоянно обгоняют других, и в такие моменты у вас есть выбор: пересечь белую линию и проехать по правой стороне обочины или рискнуть попасть в аварию», - заявила латвийка Элина Postimees.

По словам латвийского журналиста Ингарса Тениса, ощущение, что в Латвии существует обязанность уступить дорогу более быстрым водителям, взяв правее и свернув на обочину и даже проезжая километры через белую линию, является ошибочным.

Хотя, например, при поездке из Икла в Ригу дорога кажется в эстонском смысле широкой, обочины там официально рассчитаны на то, чтобы транспортные средства, такие как тракторы, которые намного медленнее обычного транспортного потока, могли останавливаться там, чтобы пропускать колонны. Поскольку обочины дороги также предназначены для использования велосипедистами или пешеходами, последние оказываются в опасности из-за привычки водителей постоянно держаться правой стороны.

Один из пользователей Reddit отметил, что довольно часто автомобиль на обочине дороги внезапно обнаруживает на своем пути препятствие в виде велосипедиста, что заставлет его внезапно вернуться к середине полосы движения, не убедившись в том, что какая-нибудь из машин не начала объезжать его.

Поскольку такое вождение на обочине и самопроизвольный обгон по третьей полосе движения является неформальной практикой, оно создает ряд опасных ситуаций. Самым страшным для тех, кто путешествует по Латвии, является то, что вместо трех рядов внезапно возникает четыре, когда автомобиль, едущий в противоположном направлении, также начинает обгон.

Латвия - на вершине печального рейтинга

Хотя среди тех, кто высказывает свое мнение в интернете, есть те, кто считает, что неофициальная латвийская система из трех полос - это умный способ обеспечить более плавный обгон и, следовательно, безопасность дорожного движения, при этом экономя деньги на строительстве официальных дорог 2+1 или 2+2, официальная статистика свидетельствует об обратном. Латвия находится на вершине печального рейтинга смертности на дорогах.

По данным Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC), в 2019 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибло 68 человек на миллион жителей. Только в четырех страха Европейского Союза в дорожном движении погибает больше людей, чем в Латвии.

Для сравнения, самым безопасным движение считается в Швеции, где в 2019 году на дорогах погиб 21 человек на миллион. Среднее число смертей на дорогах на миллион жителей в ЕС составляет 51, в Эстонии в прошлом году оно было равно 39-и.

Анна Кононова, начальник отдела коммуникаций Latvijas Valsts ceļi, некоторое время назад рассказала Euronews, что в Латвии дорожно-транспортные происшествия в основном связаны с превышением скорости, вождением в нетрезвом виде, не пристегнутыми ремнями безопасности, а также с плохим качеством дорог.

Тот факт, что латыши нетерпеливы и им нравится гонять, также упоминал несколько лет назад в блоге один британец, который переехал жить в Латвию. «За эти годы я ездил в Европе, Африке, Индии и Америке, и я должен сказать, что опыт вождения в Латвии является одним из самых опасных, с чем мне приходилось сталкиваться», - написал он.