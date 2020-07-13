Леброн Джеймс не будет наносить на майку лозунги против расизма

"Мне бы очень хотелось иметь возможность решать то, что будет размещено на моей майке. У меня была пара идей, но я не был участником этого процесса, и это нормально. У меня нет с этим проблем... Но мне не нужно что-то наносить на майку, чтобы люди понимали мою миссию или знали, о чем я думаю и что я делаю ", - сказал Джеймс.