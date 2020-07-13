Цены на нефть снижаются в преддверии заседания ОПЕК+

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустились в цене до $40,22 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $42,93 за баррель.

Для министров ОПЕК+ основной выбор состоит в том, чтобы сохранить сокращения в течение еще одного месяца или сократить сокращения до 6,6 миллионов баррелей в день ниже нормы. Согласно источникам Bloomberg, министры ОПЕК+ склоняются в пользу последних.

"Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна коронавируса в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В то же время, количество новых случаев заражения коронавирусом в США в течение четырех дней превышало 60 тыс., пишет S&P Global Platts. Бразилия, Индия и ЮАР также отмечают увеличение прироста новых случаев.