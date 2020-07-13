Пн, 13.07.2020
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  • Неисправимый мошенник вновь взялся за старое

Неисправимый мошенник вновь взялся за старое

Олег Криштал делает цепочку на руку для рекламного клипа.

ФОТО: Erakogu

Оказавшийся в центре внимания лет десять назад после обвинения в обмане музыкантов Олег Криштал вновь взялся за старое. Представляющийся ювелиром Криштал причинил ущерб как подчиненным, так и поставщикам услуг, пишет Postimees.

В 2007 году Eesti Päevaleht писал о фирме Олега Криштала Music Consulting Baltic, которая продавала дешевые музыкальные инструменты. Очень скоро клиенты начали возмущаться: куда делся заказанный товар, что стало с заплаченными за него деньгами? Вместо товара Криштал засыпал клиентов десятками оправданий, объясняя, почему инструменты задерживаются: машина сломалась, товар застрял на границе, прибыл неправильный заказ, товар вернули в Латвию.

Теперь в Департамент полиции и погранохраны начали обращаться новые жертвы, надеясь, что этого человека наконец остановят.

Содержащий в Пыхья-Таллинне учреждение по размещению Ким познакомился в Кришталом в декабре 2019 года. Он знает его под именем Хельге Александер Кристал. Криштал и раньше бронировал у него через интернет размещение для своих работников, но с декабря он захотел снимать комнаты для своих подчиненных напрямую и без посредников.

Ничто не предвещало

У Кима не было причин отказывать Кришталу: согласно визитной карточке речь шла о фирме  Diamond Insperia OÜ, занимающейся ювелиркой, и ничто подозрений не вызывало. Кроме отличных навыков общения, ювелир пообещал отвезти золотые украшения матери Кима на обслуживание. И хотя оплата за комнаты задерживалась, в итоге все счета были оплачены, и Криштал обратился к Киму с просьбой снять третью комнату. Ею он пользовался сам. «Все же было хорошо, конечно, я разрешил. Наверное, мы слишком доверяли этому человеку», - вспоминает Ким.

Предлагающий размещение в Таллинне на улице Сыле Ким в коридоре, в котором жил Олег Криштал. Ким остался без кольца своей матери и тысячи евро.

ФОТО: Raul Mee

Криштал ночевал в этой комнате два раза, но деньги за это не заплатил. И хотя цепочки на руку и шею, принадлежавшие матери Кима, Криштал вернул, кольцо по-прежнему находится у него.

Когда Ким уже какое-то время не видел этого человека в своем доме, он начал задавать вопросы о кольце и неоплаченных счетах: «Не было человека, не было денег за размещение, пропали ключи от квартиры и кольцо».

Криштал оправдывался как мог: деньги будут завтра, я сейчас за границей, деньги застряли в латвийском Swedbank, из берлинского банка деньги идут дольше, «сори, вчера перегулял», «этим занимается другой член правления».

А после Ким о Криштале ничего не слышал. Он остался без почти тысячи евро и подал заявление в полицию: «Счета – счетами, а кольцо – кольцом. Это я потерял. Но меня тревожит, что этот человек действует дальше. Нанес вред каким-то музыкантам, теперь с невозмутимым лицом продолжает в том же духе».

Подчиненный остался ни с чем

Он – не единственный, кто пострадал от Криштала. Не лучше получилось и у одного подчиненного Криштала – студента из Индии, для которого Криштал снимал комнату у Кима. По сути, иностранец доверил Кришталу все свое имущество: залоговые деньги за квартиру и золотые украшения. Понятно, что он остался без всего.

От студента Ким узнал настоящее имя Криштала и пришел к выводу, что этого человека он больше не увидит. По данным Postimees, почти 2500 евро потерял и другой подчиненный Криштала, который не захотел раскрыть свое имя в газете.

Еще 1800 евро Криштал не заплатил собственникам фирмы, занимающейся видеопродукцией, Кириллу и его партнеру Тофику, которые делали для его предприятия рекламный клип для демонстрации клиентам и инвесторам.

Кирилл и Тофик, которым Олег Криштал задолжал за рекламный клип 1800 евро. Оба предпочитают скрыть свое лицо.

ФОТО: Mihkel Maripuu

«Мы знали, что человека зовут Алик Кристал»,- говорит Кирилл и добавляет, что им не пришло в голову проверить фоновую информацию о человеке.

Когда первый промо-ролик был снят и смонтирован, Кристал договорился о времени новых съемок, тогда рекламщики впервые задумались, что что-то не так.

Опять за старое

«Криштал все откладывал, то у него сломалась машина, то на месте съемки отключили электричество, в итоге он вообще решил не снимать, - вспоминает Кирилл. – Естественно, не хотело бы казаться дураком, – задним умом мы все умные – но нужно говорить об обмане. Люди не должны стыдиться того, если их обманули, поскольку в этой ситуации плохими были не они».

Если просмотреть фоновую информацию фирмы Diamond Insperia OÜ, руководителем которой представлялся Криштал, то ничего дающего надежду там найти невозможно. Только в мае против фирмы был подан иск в суд с требованием вернуть деньги, в регистре имеются записи о нарушении налоговой дисциплины в 2019 года, где наряду с мелкими суммами есть суммы в промежутке от 12 800 до 64 000 евро.

Об Олеге Криштале говорят и на латвийских форумах. Из переписки выясняется, что он обманывал южных соседей в торговле лоптопами. Там тоже признают, что на первый взгляд он не вызывает никаких подозрений: заключает договоры на покупку-продажу компьютеров. После того, как покупатель переводит деньги, начинаются оправдания. А после Криштал испаряется.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила Кришталу обвинение в присвоении и мошенничестве, суд назначен на конец августа.

Связаться с самим Олегом Кришталом Postimees  не удалось.

Отказываться от подозрительных сделок

Юхан Оясоо.

ФОТО: Kanal2

Руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Юхан Оясоо напоминает людям, что если есть малейшие подозрение, что что-то выглядит как-то странно, от сделки лучше отказаться.

«Мошенничеств много и они все разные, но самое главное, что можно тут сказать – несколько раз проверьте, заслуживают ли доверия сделка и стоящие за ней юридические или частные лица», - сказал Оясоо.

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