Неисправимый мошенник вновь взялся за старое

В 2007 году Eesti Päevaleht писал о фирме Олега Криштала Music Consulting Baltic, которая продавала дешевые музыкальные инструменты. Очень скоро клиенты начали возмущаться: куда делся заказанный товар, что стало с заплаченными за него деньгами? Вместо товара Криштал засыпал клиентов десятками оправданий, объясняя, почему инструменты задерживаются: машина сломалась, товар застрял на границе, прибыл неправильный заказ, товар вернули в Латвию.

Теперь в Департамент полиции и погранохраны начали обращаться новые жертвы, надеясь, что этого человека наконец остановят.

Содержащий в Пыхья-Таллинне учреждение по размещению Ким познакомился в Кришталом в декабре 2019 года. Он знает его под именем Хельге Александер Кристал. Криштал и раньше бронировал у него через интернет размещение для своих работников, но с декабря он захотел снимать комнаты для своих подчиненных напрямую и без посредников.

Ничто не предвещало

У Кима не было причин отказывать Кришталу: согласно визитной карточке речь шла о фирме Diamond Insperia OÜ, занимающейся ювелиркой, и ничто подозрений не вызывало. Кроме отличных навыков общения, ювелир пообещал отвезти золотые украшения матери Кима на обслуживание. И хотя оплата за комнаты задерживалась, в итоге все счета были оплачены, и Криштал обратился к Киму с просьбой снять третью комнату. Ею он пользовался сам. «Все же было хорошо, конечно, я разрешил. Наверное, мы слишком доверяли этому человеку», - вспоминает Ким.

Предлагающий размещение в Таллинне на улице Сыле Ким в коридоре, в котором жил Олег Криштал. Ким остался без кольца своей матери и тысячи евро. ФОТО: Raul Mee

Криштал ночевал в этой комнате два раза, но деньги за это не заплатил. И хотя цепочки на руку и шею, принадлежавшие матери Кима, Криштал вернул, кольцо по-прежнему находится у него.

Когда Ким уже какое-то время не видел этого человека в своем доме, он начал задавать вопросы о кольце и неоплаченных счетах: «Не было человека, не было денег за размещение, пропали ключи от квартиры и кольцо».

Криштал оправдывался как мог: деньги будут завтра, я сейчас за границей, деньги застряли в латвийском Swedbank, из берлинского банка деньги идут дольше, «сори, вчера перегулял», «этим занимается другой член правления».

А после Ким о Криштале ничего не слышал. Он остался без почти тысячи евро и подал заявление в полицию: «Счета – счетами, а кольцо – кольцом. Это я потерял. Но меня тревожит, что этот человек действует дальше. Нанес вред каким-то музыкантам, теперь с невозмутимым лицом продолжает в том же духе».

Подчиненный остался ни с чем

Он – не единственный, кто пострадал от Криштала. Не лучше получилось и у одного подчиненного Криштала – студента из Индии, для которого Криштал снимал комнату у Кима. По сути, иностранец доверил Кришталу все свое имущество: залоговые деньги за квартиру и золотые украшения. Понятно, что он остался без всего.