Для лечения второй волны пациентов c COVID-19 ищут доноров плазмы

Доцент анестезиологии и интенсивной терапии Тартуского университета, глава отделения анестезиологии Клиникума Тартуского университета Юри Карягин сказал, что в Эстонии есть более 2000 человек, у которых COVID-19 был диагностирован лаборатоным путем. «В нынешней ситуации переболевшие люди — ценные партенеры. В их организме выработались антитела, которые можно использовать для лечения больных. В ситуации, когда метод лечения COVID-19 отсутствует, а вакцина только в процессе разработки, плазма переболевшего человека может стать соломинкой для больного», - сказал Карягин.

Поскольку в некоторых регионах мир наблюдается рост заболеваемости, врачи Эстонии советуют быть готовыми к тому, что пациентам второй волны понадобится больничное лечение. «Мы искренне надеемся, что переболевшие люди захотят стать донорами, потому что если мы станем ждать доноров со второй волны, то сможем помочь пациентами только спустя полтора месяца после того, как волна начнется. Поэтому нам нужно найти нужное количество доноров уже сейчас», - объясняет Карягин.

Кто может стать донором?

Врачи и ученые работают с донорами плазмы крови уже пару месяцев, однако по разным причинам не все желающие сдать плазму проходят процедуру до конца.

В качестве доноров ищут добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые в течение 14 дней не имели симптомов COVID-19 и не употребляют медицинских препаратов (за исключением противозачаточных средств). Среди желающих стать донорами были люди, имеющие сопутствующие заболевания или низкий уровень гемоглобина. Были и те, чей диагноз COVID-19 не был подтвержден лабораторно. Карягин отмечает, что четверть из желавших стать донорами не подошли.

Для сдачи плазмы крови нужно пройти два этапа. Во время первого этапа медики определяют, подходит ли человек для донорства. В настоящий момент первый этап прошли 23 человека.

Сейчас в Северо-Эстонской региональной больнице есть 16 доз плазмы с антителами к COVID-19.

При желании стать донором плазмы крови, следует обратиться к доктору Айну Кааре из Клиники ТУ по номеру телефона 5331 9562 или э-почте: ain.kaare@kliinikum.ee