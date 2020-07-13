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В июле из Таллиннского аэропорта можно летать уже в 26 пунктов назначения

Tallinn, 07.04.2020 Tallinna lennujaamas maandus teisipäeva pärastlõunal Finnairi lennuk, millega toodi Hiinast kohale riigi eritellimusel hangitud isikukaitsevahendid. Seekord toodi Eestisse 740 000 kirurgilist maski, 350 000 FFP2 kaitsemaski ja 12 100 kaitsekitlit. A Finnair plane landed at Tallinn Airport on Tuesday afternoon, delivering personal protective equipment from China on special order by Estonian Government. This time, 740,000 surgical masks, 350,000 FFP2 protective masks and 12,100 protective coats were brought to Estonia. Foto Sander Ilvest, Postimees

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Введенные в связи с коронакризисом ограничения на поездки начали ослабевать, и сообщение с основными европейскими направлениями понемногу восстанавливается. В июле будут открыты маршруты по 12 направлениям, включая Лондон, Милан, Эдинбург, Малагу, Жирону, Дюссельдорф, Дублин, Осло и Варшаву, сообщила пресс-служба Таллиннского аэропорта.

Коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал, что июнь был месяцем, когда ситуация в авиасообщении могла меняться ежедневно, если не ежечасно.

«Желание людей и потребность в путешествиях не исчезли, и авиакомпании долго ждали возможности заново открыть маршруты. Хорошая новость в том, что снова можно летать в самые важные центры, а также в любимые эстонцами места отдыха. Учитывая нашу нестабильную летнюю погоду, еще не поздно подумать о полете на курорт в Южной Европе», - сказал Пяргмяэ.

 «Но важно, чтобы, отправляясь в путешествие, мы все осознавали ответственность, потому что коронакризис не закончился, и мы должны внимательно относиться к правилам, которые в разных странах могут отличаться».

По словам Пяргмяэ, в первоочередном порядке открываются маршруты в важные для эстонцев деловые и развлекательные направления, такие как Берлин, Варшава, Париж и Копенгаген, а также в подходящие  для стыковок крупные аэропорты, такие как Франкфурт, Хельсинки и Рига. Ожидается, что в августе откроются маршруты в Брюссель, Стамбул и Москву. Со всеми открытыми в настоящее время направлениями  можно ознакомиться на веб-сайте аэропорта.

Туристическая компания Novatours в начале июля начала продажу чартерных рейсов в Грецию. «Мы полагаем, что в августе добавятся рейсы и в другие популярные у эстонцев места отдыха. Безусловно, очень ожидаются чартерные поездки в Турцию, Болгарию и Испанию, но мы сможем говорить об открытии этих пунктов назначения, когда они станут безопасны для пассажиров», - добавил Пяргмяэ.

По словам Пяргмяэ, Таллиннский аэропорт в августе  надеется достичь отметки в 30 пунктов назначения прямых рейсов и приблизиться к докронакризисному уровню, когда 15 авиакомпаний летали из Таллинна в 36 пунктов назначения, 28 из которых были круглогодичными.

В настоящее время 7 авиакомпаний осуществляют свои регулярные рейсы из Таллинна - AirBaltic, Finnair, Lufthansa, Ryanair, Norwegian, Transaviabaltika и Wizzair. 

Белавиа, LOT и easyJet, скорее всего, присоединятся еще в июле, а Turkish Airlines, Аэрофлот и SAS - в августе.

По словам Пяргмяэ, аэропорты и авиакомпании предпринимают усилия для обеспечения безопасности путешествий. «Носить маску в самолетах поначалу обязательно, ношение маскм в аэропортах обычно является добровольным», - сказал Пяргмяэ, но предложил перед каждой поездкой знакомиться с правилами безопасности и возможными ограничениями пункта назначения, аэропортов и авиакомпаний.

Министерство иностранных дел рекомендует избегать путешествий, за исключением европейских стран, где за последние 14 дней показатель инфицирования коронавирусов на 100 000 жителей составляет 16 или меньше и по возвращении из которых нет необходимости оставаться в двухнедельной самоизоляции.

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