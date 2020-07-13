В июле из Таллиннского аэропорта можно летать уже в 26 пунктов назначения

Коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал, что июнь был месяцем, когда ситуация в авиасообщении могла меняться ежедневно, если не ежечасно.

«Желание людей и потребность в путешествиях не исчезли, и авиакомпании долго ждали возможности заново открыть маршруты. Хорошая новость в том, что снова можно летать в самые важные центры, а также в любимые эстонцами места отдыха. Учитывая нашу нестабильную летнюю погоду, еще не поздно подумать о полете на курорт в Южной Европе», - сказал Пяргмяэ.

«Но важно, чтобы, отправляясь в путешествие, мы все осознавали ответственность, потому что коронакризис не закончился, и мы должны внимательно относиться к правилам, которые в разных странах могут отличаться».

По словам Пяргмяэ, в первоочередном порядке открываются маршруты в важные для эстонцев деловые и развлекательные направления, такие как Берлин, Варшава, Париж и Копенгаген, а также в подходящие для стыковок крупные аэропорты, такие как Франкфурт, Хельсинки и Рига. Ожидается, что в августе откроются маршруты в Брюссель, Стамбул и Москву. Со всеми открытыми в настоящее время направлениями можно ознакомиться на веб-сайте аэропорта.

Туристическая компания Novatours в начале июля начала продажу чартерных рейсов в Грецию. «Мы полагаем, что в августе добавятся рейсы и в другие популярные у эстонцев места отдыха. Безусловно, очень ожидаются чартерные поездки в Турцию, Болгарию и Испанию, но мы сможем говорить об открытии этих пунктов назначения, когда они станут безопасны для пассажиров», - добавил Пяргмяэ.

По словам Пяргмяэ, Таллиннский аэропорт в августе надеется достичь отметки в 30 пунктов назначения прямых рейсов и приблизиться к докронакризисному уровню, когда 15 авиакомпаний летали из Таллинна в 36 пунктов назначения, 28 из которых были круглогодичными.

В настоящее время 7 авиакомпаний осуществляют свои регулярные рейсы из Таллинна - AirBaltic, Finnair, Lufthansa, Ryanair, Norwegian, Transaviabaltika и Wizzair.

Белавиа, LOT и easyJet, скорее всего, присоединятся еще в июле, а Turkish Airlines, Аэрофлот и SAS - в августе.

По словам Пяргмяэ, аэропорты и авиакомпании предпринимают усилия для обеспечения безопасности путешествий. «Носить маску в самолетах поначалу обязательно, ношение маскм в аэропортах обычно является добровольным», - сказал Пяргмяэ, но предложил перед каждой поездкой знакомиться с правилами безопасности и возможными ограничениями пункта назначения, аэропортов и авиакомпаний.