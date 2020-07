В июле из Таллиннского аэропорта можно летать уже в 26 пунктов назначения

Tallinn, 07.04.2020 Tallinna lennujaamas maandus teisipäeva pärastlõunal Finnairi lennuk, millega toodi Hiinast kohale riigi eritellimusel hangitud isikukaitsevahendid. Seekord toodi Eestisse 740 000 kirurgilist maski, 350 000 FFP2 kaitsemaski ja 12 100 kaitsekitlit. A Finnair plane landed at Tallinn Airport on Tuesday afternoon, delivering personal protective equipment from China on special order by Estonian Government. This time, 740,000 surgical masks, 350,000 FFP2 protective masks and 12,100 protective coats were brought to Estonia. Foto Sander Ilvest, Postimees

