Вырубка лесов резко ускорилась в Эстонии и по всей Европе

Результаты детального мониторинга площади лесов в Европейском союзе в период 2004-2018 годов были опубликованы в журнале Nature и, согласно полученным учеными данным, средняя площадь вырубленного леса в 2015-2018 годах была на 43% больше, чем в период 2004-2014 годов.

Особенно быстро темпы вырубки росли в Северных странах и странах Балтии, а также на Пиренейском полуострове. В северном регионе по этому показателю выделяется Эстония, где площадь вырубленного леса в сравниваемые периоды увеличилась на целых 85%, на втором месте среди стран региона Балтийского моря осталась Польша (увеличение площади вырубки на 58%), а на третьем - Финляндия (+54%).