Cкончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус

Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе.
Бизнес-успех Аннуса начался с создания Skype, после чего он был активным инвестором во многих бизнес-проектах.
Летом прошлого года агенство BNS писало, что активы эстонского соучредителя Skype, инвестиционной компании Ambient Sound Investments (ASI), увеличились на 17,5 процента до 131 миллиона евро.
В 2010 году президент наградил Тойво Аннуса орденом Белой Звезды.
Похороны инженера-основателя Skype пройдут на этой неделе в узком кругу семьи и близких.