Пн, 13.07.2020
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Cкончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус

Toivo Annus.

ФОТО: Erakogu

В воскресенье в возрасте 48 лет cкончался сооснователь Skype Тойво Аннус, пишет Postimees.

Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе.

Бизнес-успех Аннуса начался с создания Skype, после чего он был активным инвестором во многих бизнес-проектах.

Toivo Annus

ФОТО: crunchbase.com

Летом прошлого года агенство BNS писало, что активы эстонского соучредителя Skype, инвестиционной компании Ambient Sound Investments (ASI), увеличились на 17,5 процента до 131 миллиона евро.

В 2010 году президент наградил Тойво Аннуса орденом Белой Звезды.

Похороны инженера-основателя Skype пройдут на этой неделе в узком кругу семьи и близких.

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