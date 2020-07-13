Валерий Карпин рассказал о мерзости и подлости возобновленного чемпионата РПЛ

Специалист, который был против возобновления соревнований после коронавирусного карантина, заявил, что нынешний чемпионат вызывает у него омерзение.

В частности, Карпин прокомментировал утверждение, что "Оренбург" и "Ростов" оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с пандемией.

По его данным, в других командах попросту скрыли случаи заражения.

"Процитирую тренера Анатолия Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире", - цитирует Sport24 заявление Карпина в эфире канала РПЛ на YouTube .

Регламент доигровки был РПЛ составлен совместно с Роспотребнадзором.

После рестарта лиги в "Ростове" и "Оренбурге" произошли вспышки коронавируса. Дончанам пришлось выставить матч с "Сочи" (1:10) юных кадетов 2001-2003 года рождения, а "Оренбургу" было засчитано техническое поражение в матче с "Краснодаром" (0:3) за неявку на игру.

Ранее 51-летний Валерий Карпин заявлял, что нынешний чемпионат России по футболу напоминает ему первенство бани или водокачки .