Европарламент требует запретить импорт некоторых китайских товаров в страны ЕС

«Недавно до общественности дошли сведения, что пограничники США конфисковали 13 тонн париков и других изделий из человеческих волос. Эта продукция была изготовлена с использованием детского и принудительного труда в лагерях заключения в Синьцзяне, - объясняет член европарламента Урмас Паэт. - Многие страны уже долгое время призывают власти Китая прекратить преследование уйгуров и ссылку в лагеря, но безрезультатно. На китайцев эти призывы не действуют, и уйгуров продолжают использовать для получения прибыли».

Уйгуры - тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию являются мусульманами-суннитами. По информации CNN, до 800 тысяч уйгуров были помещены в т. н. лагеря перевоспитания, крупнейший из которых расположен в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Международные правозащитные организации сравнивают условия содержания с нацистскими лагерями. В районах компактного проживания уйгуров-мусульман за ними ведется массовая слежка, в том числе, с применением GPS-датчиков; власти ведут сбор ДНК уйгуров в возрасте от 16 до 65 лет. В СУАР проживает около 10 миллионов уйгуров.

«Европейский союз — важный деятель в международной торговле, но мы также стоим на защите прав человека во всем мире», - добавляет Паэт.