Касса: темп роста зарегистрированной безработицы замедлился

По состоянию на конец июня было зарегистрировано 51 026 безработных, что составляет 7,9% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с тем же периодом прошлого года число зарегистрированных безработных выросло в 1,7 раза. В июне зарегистрировалось 8 025 новых безработных. По сравнению с маем число безработных выросло на 1,6%, по состоянию на конец мая было 50 224 зарегистрированных безработных.
Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы в конце июня был в Ида-Вирумаа (12,9%), самый низкий – на Хийумаа (4,4%), сообщила Касса страхования от безработицы. Безработных с пониженной трудоспособностью в конце июня было 11 993, по сравнению прошлым годом доля безработных с пониженной трудоспособностью значительно снизилась.
С помощью Кассы страхования от безработицы в июне трудоустроились или занялись предпринимательством 5 050 человек, по сравнению с июнем прошлого года число нашедших работу увеличилось. В июне через Кассу страхования от безработицы было передано 9431 рабочее место. В течение месяца добавилось 5333 предложения о работе, по сравнению с прошлым месяцем новых предложений о работе было на четверть больше.