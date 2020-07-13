Касса: темп роста зарегистрированной безработицы замедлился

По состоянию на конец июня было зарегистрировано 51 026 безработных, что составляет 7,9% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с тем же периодом прошлого года число зарегистрированных безработных выросло в 1,7 раза. В июне зарегистрировалось 8 025 новых безработных. По сравнению с маем число безработных выросло на 1,6%, по состоянию на конец мая было 50 224 зарегистрированных безработных.