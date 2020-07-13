Миллионеры попросили повысить им налоги для борьбы с COVID-19

Группа миллионеров из США и стран Западной Европы накануне открытия саммита G20 выступила с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно».

По их мнению, это поможет таким людям, как они, исполнить «критически важную роль» в борьбе с пандемией коронавируса.

«Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим кареты скорой помощи, которые привозят пострадавших ов больницы. Мы не наполняем полки продуктовых магазинов и не приносим продукты… Но у нас есть деньги. Много денег»,— говорится в заявлении группы «Миллионеры для человечества».