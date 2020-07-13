Миллионеры попросили повысить им налоги для борьбы с COVID-19

В понедельник более 80 миллионеров призвали правительства стран мира повысить налоги для сверхбогатых, чтобы профинансировать восстановление экономик после пандемии коронавируса.
Группа миллионеров из США и стран Западной Европы накануне открытия саммита G20 выступила с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно».
По их мнению, это поможет таким людям, как они, исполнить «критически важную роль» в борьбе с пандемией коронавируса.
«Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим кареты скорой помощи, которые привозят пострадавших ов больницы. Мы не наполняем полки продуктовых магазинов и не приносим продукты… Но у нас есть деньги. Много денег»,— говорится в заявлении группы «Миллионеры для человечества».
Письмо подписали 80 человек, в том числе представители семьи Дисней Эбигейл и Тим Дисней, сооснователь фирмы по производству мороженого Ben and Jerry's Джерри Гринфилд, бывший управляющий директор инвестиционного фонда BlackRock Моррис Перл и другие миллионеры и миллиардеры из США, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.