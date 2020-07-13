Финляндия снимает ресторанные ограничения и открывает границы с 28 странами

В список входят: Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Лихтенштейн, Швейцария, Кипр, Ирландия, Андорра, Сан-Марино, Ватикан, Норвегия, Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Литва.

Россия пока остается недоступной - ограничения на пересечение финляндско-российской границы на прошлой неделе были продлены до 11 августа.

Общие ограничения остаются в силе для Болгарии, Хорватии, Румынии, Великобритании, а также Монако. Из этих стран, однако, разрешено совершать рабочие и экстренные поездки.

Также снимаются ограничения, которые регулировали время работы, график продажи алкогольных напитков и число посадочных мест в ресторанах.