Финляндия снимает ресторанные ограничения и открывает границы с 28 странами

Финляндия сегодня открывает границы для 17 европейских стран и смягчает ограничения на поездки еще в 11 стран за пределами Европы, пишет YLE.
В список входят: Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Лихтенштейн, Швейцария, Кипр, Ирландия, Андорра, Сан-Марино, Ватикан, Норвегия, Дания, Исландия, Эстония, Латвия, Литва.
Россия пока остается недоступной - ограничения на пересечение финляндско-российской границы на прошлой неделе были продлены до 11 августа.
Общие ограничения остаются в силе для Болгарии, Хорватии, Румынии, Великобритании, а также Монако. Из этих стран, однако, разрешено совершать рабочие и экстренные поездки.
Также снимаются ограничения, которые регулировали время работы, график продажи алкогольных напитков и число посадочных мест в ресторанах.
Тем не менее, часть ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, сохраняется. В частности, массовые мероприятия свыше 500 человек запрещены до конца августа. Кроме того, власти все еще рекомендуют до конца текущего месяца работать по возможности удаленно.