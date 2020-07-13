CAS отменил дисквалификацию "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

В феврале УЕФА отлучил "горожан" от еврокубков и наложил на них штраф за махинации со спонсорскими контрактами и нарушение финансового фэйр-плей, что полностью исключало возможность участия команды в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующих двух сезонах.

Ввиду положительного вердикта CAS, "Манчестер Сити" теперь сможет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже обеспечил себе участие в главном еврокубке.

Помимо исключения из еврокубков, УЕФА подверг "горожан" штрафу в размере 30 миллионов евро. Считалось, что клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

CAS оставил этот штраф в силе, но сократил его до 10 миллионов евро.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.