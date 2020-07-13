Как заразившиеся коронавирусом монахини могли перемещаться между Россией и Эстонией?

Вернувшись в начале июля в Эстонию, монахини пребывали в режиме самоизоляции в расположенной в Нарве квартире и не соприкасались с другими людьми, в том числе с насельниками монастыря.

Департамент полиции и погранохраны объяснил, что, согласно установленным в конце марта ограничениям, иностранные граждане, в том числе граждане и жители Эстонии, могут покинуть Россию, но после этого они должны находиться в Эстонии в самоизоляции.

Граждане России, имеющие вид на жительство в Эстонии, могут отправиться в Россию, но вернуться они смогут лишь после снятия РФ ограничений.