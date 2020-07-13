Пн, 13.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Как заразившиеся коронавирусом монахини могли перемещаться между Россией и Эстонией?

Как заразившиеся коронавирусом монахини могли перемещаться между Россией и Эстонией?

Куремяэ.

ФОТО: ANDRUS KOPLISTE

В прошлую пятницу положительные результаты теста на коронавирус были обнаружены у двух монахинь Пюхтицкого монастыря, которые в настоящий момент госпитализированы. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. В начале июля монахини вернулись из России в Эстонию, пишет Postimees.

Вернувшись в начале июля в Эстонию, монахини пребывали в режиме самоизоляции в расположенной в Нарве квартире и не соприкасались с другими людьми, в том числе с насельниками монастыря. 

Департамент полиции и погранохраны объяснил, что, согласно установленным в конце марта ограничениям, иностранные граждане, в том числе граждане и жители Эстонии, могут покинуть Россию, но после этого они должны находиться в Эстонии в самоизоляции. 

Граждане России, имеющие вид на жительство в Эстонии, могут отправиться в Россию, но вернуться они смогут лишь после снятия РФ ограничений.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ