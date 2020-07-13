Генпрокуратура утвердила сестрам Хачатурян обвинение в убийстве

Материалы дела в понедельник будут переданы в суд, сообщил агентству РИА Новости адвокат Алексей Паршин.

Младшую сестру Марию, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, ранее признали невменяемой. Ее дело будет рассматриваться отдельно в Бутырском суде Москвы.

«По делу двух других [Крестины и Ангелины Хачатурян] мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», - сказал Алексей Паршин.

По словам адвоката, скорее всего, процесс будет закрытым, так как «в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности».

Обвинение было подписано заместителем генпрокурора России Виктором Гринем, который в конце 2019 года просил Следственный комитет переквалифицировать действия сестер с убийства на необходимую самооборону.

В декабре прошлого года следствие пришло к выводу, что сестры совершили преступление по предварительному сговору из личной неприязни к отцу. При этом следствие признало, что отец издевался над своими дочерьми и насиловал их.

Тем не менее сестрам предъявили обвинение по самой тяжкой статье - «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Тогда Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, не согласившись с выводами следствия, и отправила дело на доследование.

Генпрокуратура ссылалась на результаты экспертизы Института им. Сербского, подтвердившей, что сестры долгое время находились в психотравмирующей ситуации - из-за издевательств и сексуального насилия с стороны отца.

Однако в середине мая после дополнительного расследования по делу сестер Хачатурян СКР отказался переквалифицировать их действия.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили вечером 27 июля 2018 года на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором и проживала семья.

Сестры Хачатурян были задержаны на следующий день, 28 июля, по подозрению в убийстве своего отца. Они не отрицали вину, но во время следствия рассказали, что отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал их физическому насилию.

Сестрам Хачатурян на момент совершения преступления было 19, 18 и 17 лет. По словам сестер, отец заставлял выполнять их роль рабынь, бил их, из-за синяков и ран они не могли посещать школу.

Со слов девушек, у отца было много оружия и он угрожал применить это оружие против них. После задержания сестер отправили в СИЗО, однако позже перевели под домашний арест.

По версии следствия, действия сестер можно рассматривать как умышленное убийство Михаила Хачатуряна, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сторона обвинения считает, что, дождавшись, пока отец уснет, все три девушки нанесли отцу увечья заранее заготовленными предметами: Ангелина - молотком, Мария - охотничьим ножом, а Крестина распыляла отцу в лицо газ из перцового баллончика, помешав ему таким образом сопротивляться.

Адвокаты сестер Хачатурян с квалификацией категорически не согласны и настаивают, что свои действия девушки совершили спонтанно, в рамках необходимой самообороны, защищаясь от насилия со стороны отца.