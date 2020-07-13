Министерство внутренних дел ищет организатора командировок: платят 4,6 миллиона евро

Цель госзакупки — организация поездок для самого министерства и учреждений под его ведомством — Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Центра инфотехнологий и развития, Академии внутренней безопасности, Центра тревоги и т.д.

В услуги по организации поездки входит, к примеру, размещение и посредничество при приобретении билетов на транспорт, оформление виз и страховок путешествий, а также круглосуточная обработка заказов.

Компания, предлагающая свои услуги по организации поездок, должна гарантировать заказчику, что предоставит предложение о поездке, включая конкретный маршрут путешествия, время и цену в течение трех часов, за исключением заказов, в которых установлен иной крайний срок.

По результатам тендера будет заключен рамочный договор на два года. Предложения ждут до обеда 10 августа.