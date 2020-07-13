Пн, 13.07.2020
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Министерство внутренних дел ищет организатора командировок: платят 4,6 миллиона евро

Министр внутренних дел Март Хельме

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Министерство внутренних дел объявило о госзакупке услуг по организации поездок. Приблизительная стоимость госзакупки — 4,6 миллиона евро.

Цель госзакупки — организация поездок для самого министерства и учреждений под его ведомством — Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Центра инфотехнологий и развития, Академии внутренней безопасности, Центра тревоги и т.д.

В услуги по организации поездки входит, к примеру, размещение и посредничество при приобретении билетов на транспорт, оформление виз и страховок путешествий, а также круглосуточная обработка заказов.

Компания, предлагающая свои услуги по организации поездок, должна гарантировать заказчику, что предоставит предложение о поездке, включая конкретный маршрут путешествия, время и цену в течение трех часов, за исключением заказов, в которых установлен иной крайний срок.

По результатам тендера будет заключен рамочный договор на два года. Предложения ждут до обеда 10 августа.

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