Евросоюз призывает к сдержанности в связи с вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе

"Очень обеспокоен перестрелкой на армяно-азербайджанской границе. Для обеих стран важно проявлять сдержанность и использовать все каналы связи, как прямые, так и посредством сопредседателей Минской группы", - написал Клаар на своей странице в Twitter.

В минувшее воскресенье Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила "Интерфаксу", что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.

Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.

Ожидается, что в понедельник из-за обострения на армяно-азербайджанской границе пройдет экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ", - говорится в сообщении Организации.

Азербайджан в начале 1990-х утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.