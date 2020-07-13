Фото ⟩ Высокий уровень опасности: на деревообрабатывающем предприятии вспыхнул пожар

Поскольку речь шла о пожаре на деревообрабатывающем предприятии, вызову присвоили более высокий уровень опасности, чем обычно. На место отправили девять пожарных машин, а также скорую помощь. Были привлечены как профессиональные спасатели Валгамаа и Вырумаа, так и спасатели-добровольцы.

Когда спасатели прибыли на место, открытым огнем горела сушильня для отопительных материалов котельной находящегося на улице Сауна деревообрабатывающего предприятия Sapropen OÜ. Горевшая крыша рухнула, что еще больше усложнило выполнение работ по тушению.

По словам руководителя по коммуникациям Спасательного департамента Марека Кийка, горючих материалов в здании много и их тушение займет время. То же самое подтвердил руководитель спасательных работ Алар Вааренд, который уточнил, что в здании много именно опилок, тушение которых всегда затруднительно.

Также спасатели стараются оградить от возгорания находящиеся вокруг здания.

Причины возгорания на данный момент еще неизвестны.