Цены на дизельное топливо начали расти

С конца апреля стоимость литра дизельного топлива на столичных заправках составляла 99 центов. Более двух месяцев стоимость дизельного топлива на заправках не менялась как из-за цен на мировых рынках, так из-за сниженного на 25% с 1 мая акциза на дизельное топливо.

На прошлой неделе член правления Alexela Аллан Вахт отметил, что для повышения цен на дизельное топливо есть веская причина, поскольку закупочная цена сейчас выше, чем раньше, и только конкуренция между заправочными станциями до сих пор сохраняла цены стабильными.

В понедельник днем литр дизельного топлива стоил на заправках Alexela 1,049 евро, однако повышение цен еще не достигло всех АЗС.