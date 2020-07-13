Заправки подняли цены на дизельное топливо, одна сеть пошла наперекор конкурентам

С конца апреля стоимость литра дизельного топлива на столичных заправках составляла 99 центов. Более двух месяцев стоимость дизельного топлива на заправках не менялась как из-за цен на мировых рынках, так из-за сниженного на 25% с 1 мая акциза на дизельное топливо.

На прошлой неделе член правления Alexela Аллан Вахт отметил, что для повышения цен на дизельное топливо есть веская причина, поскольку закупочная цена сейчас выше, чем раньше, и только конкуренция между заправочными станциями до сих пор сохраняла цены стабильными.

В понедельник днем литр дизельного топлива стоил на заправках Alexela 1,049 евро, однако повышение цен еще не достигло всех АЗС.

Руководитель отдела ценообразования сети Circle K Индрек Сасси, сказал, что, хотя цены на моторное топливо формируются исходя из цен на нефтепродукты на мировом рынке и конкурентной ситуации, а кроме того цены на моторное топливо включают в себя действующие в стране налоги, которые в Эстонии составляют около 60% продаж топлива, Circle K сегодня не присоединилась к конкурентам, поднявшим розничные цены.

Сасси добавил, что цена на дизельное топливо на всех сервисных и автоматических станциях Circle K долгое время оставалась стабильно ниже евро.

"Цель Circle K - предложить всем покупателям высококачественное топливо по доступной цене, поэтому мы воздержались от поднятия цены на дизельное топливо выше отметки в 1 евро", - сказал Сасси.

