Из-за шторма отключилось электричество: работники и клиент дома призрения застряли в лифте

Глава фонда Koeru Hooldekeskus Терье Тедер сказала, что, поскольку в субботу пропала одна из фаз электрической системы, лифты на какое-то время остановились. В одном из лифтов было два сотрудника, которые везли клиентам еду, а в другом - один клиент, пишет Järva Teataja.
Тедер уточнила, что клиент сумел выбраться из лифта, тогда как два сотрудника ждали час, прежде чем спасателям удалось освободить их.
Тедер похвалила попавшего в ловушку клиента и персонал за то, что они не паниковали и даже шутили. «Работники смеялись, что они не боятся голода, потому что у них с собой в лифте было 70 порций паштета».
Тем не менее, по словам Тедер, сотрудников не успели проголодаться, и паштет в итоге, пусть и с опозданием, но дошел до клиентов.
Глава центра призрения добавила, что у них есть один генератор, который гарантирует, что при потере электроэнергии дом не замерзнет. Однако такой генератор, который мог бы покрыть потребность в электричестве всего дома, стоит 20 000 - 30 000 евро, и денег на это нет.