Из-за шторма отключилось электричество: работники и клиент дома призрения застряли в лифте

Тедер уточнила, что клиент сумел выбраться из лифта, тогда как два сотрудника ждали час, прежде чем спасателям удалось освободить их.

Тедер похвалила попавшего в ловушку клиента и персонал за то, что они не паниковали и даже шутили. «Работники смеялись, что они не боятся голода, потому что у них с собой в лифте было 70 порций паштета».

Тем не менее, по словам Тедер, сотрудников не успели проголодаться, и паштет в итоге, пусть и с опозданием, но дошел до клиентов.