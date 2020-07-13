Картина дня: cпецифическая культура вождения латышей, шторм потрепал Эстонию и война департамента с продавцами мест в очереди на экзамен

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 июля.
Специфическая культура вождения латышей наводит ужас на соседей
"Небезопасно", "настоящий хаос", "хуже, чем в Индии". Так в блогах и на форумах характеризуют движение у наших южных соседей, особенно когда речь идет о местном обычае отступать к правой стороне обочины, чтобы водители могли более плавно совершить объезд в образующемся посреди дороги так называемом третьем ряду. Читать далее...
Департамент воюет с продавцами мест в очереди на экзамен по вождению
Если на экзамен по теории сейчас можно попасть в течение нескольких недель, то время ожидания экзамена по вождению может растянуться до трех месяцев. Люди взяли решение проблемы в свои руки и создали в социальной сети Facebook группу, где время экзамена можно как обменять, так и продать. Читать далее...
В Пайде люди просили бога о помощи, пока шторм валил гигантские деревья и разбивал окна на мелкие осколки
Благодаря видео, которые читатели отправили в Järva Teataja, редакции удалось сделать нарезку самых впечатляющих моментов субботнего шторма в Пайде. Читать далее...
Из-за шторма отключилось электричество: работники и клиент дома призрения застряли в лифте
Глава фонда Koeru Hooldekeskus Терье Тедер сказала, что, поскольку в субботу пропала одна из фаз электрической системы, лифты на какое-то время остановились. В одном из лифтов было два сотрудника, которые везли клиентам еду, а в другом - один клиент. Читать далее...
Как заразившиеся коронавирусом монахини могли перемещаться между Россией и Эстонией?
В прошлую пятницу положительные результаты теста на коронавирус были обнаружены у двух монахинь Пюхтицкого монастыря, которые в настоящий момент госпитализированы. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. В начале июля монахини вернулись из России в Эстонию. Читать далее...
Финляндия снимает ресторанные ограничения и открывает границы с 28 странами
Финляндия сегодня открывает границы для 17 европейских стран и смягчает ограничения на поездки еще в 11 стран за пределами Европы. Читать далее....
Cкончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус
Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе. Читать далее...
Для лечения второй волны пациентов c COVID-19 ищут доноров плазмы
Чтобы подготовиться ко второй волне заболеваний, ученые и врачи Тартуского университета, Клиники Тартуского университета и Северо-Эстонской региональной больницы ждут людей, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией, для сдачи плазмы крови. Читать далее...
Неисправимый мошенник вновь взялся за старое
Оказавшийся в центре внимания лет десять назад после обвинения в обмане музыкантов Олег Криштал вновь взялся за старое. Представляющийся ювелиром Криштал причинил ущерб как подчиненным, так и поставщикам услуг. Читать далее...
Венгрия исправилась: ее неправильно поняли, границы для российских туристов остаются закрытыми
Посольство Венгрии в Москве опровергло собственное сообщение о смягчении правил въезда в страну для граждан России, заявив, что оно было неправильно интерпретировано. Читать далее...
Прокуратура возбудила первое дело о мошенничестве по компенсациям урезанной зарплаты
Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в отношении группы людей, пытавшихся обманным путем получить в Кассе страхования от безработицы компенсацию сокращенной работодателем зарплаты, которая выплачивалась в мае-июне текущего года. Читать далее...
Европарламент требует запретить импорт некоторых китайских товаров в страны ЕС
Члены Европейского парламента обратились к члену Европейской комиссии Филу Хогану с требованием, чтобы на рынок ЕС не попали товары из китайской провинции Синьцзян, которые изготавливаются там ценой нарушений прав мусульман-уйгуров, которых держат в заключении в трудовых лагерях. Читать далее...
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