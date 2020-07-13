Картина дня: cпецифическая культура вождения, шторм потрепал Эстонию и война департамента с продавцами мест в очереди на экзамен

Специфическая культура вождения латышей наводит ужас на соседей

"Небезопасно", "настоящий хаос", "хуже, чем в Индии". Так в блогах и на форумах характеризуют движение у наших южных соседей, особенно когда речь идет о местном обычае отступать к правой стороне обочины, чтобы водители могли более плавно совершить объезд в образующемся посреди дороги так называемом третьем ряду. Читать далее...

13-летний житель Эстонии возглавил международную группировку. Ее хотят объявить террористической

Министр внутренних дел Великобритании попросила объявить террористической организацией и запретить действующую в интернете правоэкстремистскую группировку Feuerkrieg Division (FKD), которой управлял 13-летний подросток из Эстонии. Читать далее...

Департамент воюет с продавцами мест в очереди на экзамен по вождению

Если на экзамен по теории сейчас можно попасть в течение нескольких недель, то время ожидания экзамена по вождению может растянуться до трех месяцев. Люди взяли решение проблемы в свои руки и создали в социальной сети Facebook группу, где время экзамена можно как обменять, так и продать. Читать далее...

В Пайде люди просили бога о помощи, пока шторм валил гигантские деревья и разбивал окна на мелкие осколки

Благодаря видео, которые читатели отправили в Järva Teataja, редакции удалось сделать нарезку самых впечатляющих моментов субботнего шторма в Пайде. Читать далее...

ФОТО 〉 Машину разнесло в клочья: водитель на фургоне вылетел с дороги и приземлился во дворе частного дома

37-летний мужчина потерял управление над фургоном Volkswagen, в результате чего автомобиль пролетел через встречную полосу, вылетел с дороги и врезался в деревья. Читать далее...

Из-за шторма отключилось электричество: работники и клиент дома призрения застряли в лифте

Глава фонда Koeru Hooldekeskus Терье Тедер сказала, что, поскольку в субботу пропала одна из фаз электрической системы, лифты на какое-то время остановились. В одном из лифтов было два сотрудника, которые везли клиентам еду, а в другом - один клиент. Читать далее...

Как заразившиеся коронавирусом монахини могли перемещаться между Россией и Эстонией?

В прошлую пятницу положительные результаты теста на коронавирус были обнаружены у двух монахинь Пюхтицкого монастыря, которые в настоящий момент госпитализированы. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. В начале июля монахини вернулись из России в Эстонию. Читать далее...

Финляндия снимает ресторанные ограничения и открывает границы с 28 странами

Финляндия сегодня открывает границы для 17 европейских стран и смягчает ограничения на поездки еще в 11 стран за пределами Европы. Читать далее....

Cкончался эстонский сооснователь Skype Тойво Аннус

Бизнесмен, инвестор и инженер Аннус скончался 12 июля в результате неожиданной болезни, сообщила его вдова Катя Аннус в пресс-релизе. Читать далее...

Для лечения второй волны пациентов c COVID-19 ищут доноров плазмы