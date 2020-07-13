Пн, 13.07.2020
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Фото ⟩ Самый богатый человек в мире покупает офисную мебель в Эстонии

Офисные боксы Haus и работники Borg.

ФОТО: Aivo Kallas

Для своего международного офиса в Испании компания Amazon заказала дизайнерскую мебель, которая производится на улице Теллискиви в Таллинне, пишет Kodustiil. Основатель и владелец Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком в мире.

Маленький эстонский производитель мебели Borg впервые получил заказ на производство офисных боксов от столь крупной компании. Основатель Borg Март Йыхвикас прокомментировал, что потребовалось почти полгода переговоров и утверждения образцов, чтобы заключить сделку. 

Офисные боксы Haus. 

ФОТО: Aivo Kallas

«Заказанные Amazon "маленькие дома" Haus спроектированы таким образом, чтобы работники могли удобно погрузиться в работу и при этом быть изолированы от шума, или же, наоборот, отдохнуть. Офисные боксы на колесиках легко передвигать из одного кабинета в другой, а также использовать вечером, поскольку каждый из них оснащен LED-лампой. У каждого бокса есть розетка и крепящийся к нему стол. Хотя, главное, это их удобство и шумоизоляция», - сказал Йыхвикас.

Он отметил, что после первой сделки они прикладывают все усилия, чтобы обставить офисы Amazon по всей Европе. Кроме того, компания Borg уже заключила договоры на несколько лет с Pfizer, Danone и Deloitte

Дизайнером «маленьких домов» Haus является Мартин Саар. 

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