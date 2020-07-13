Новый портал с расписанием автобусов вызвал негодование пассажиров

В редакцию Järva Teataja обратились несколько пассажиров автобусов, которые пожаловались, что обновленный сайт с расписанием автобусов peatus.ee стал причиной путаниц. Обслуживающий портал Департамент шоссейных дорог сообщил, что прежний сайт peatus.ee уже устарел.
По словам пассажиров автобусов, их озадачил тот факт, что если старый портал предлагал конкретные остановки, новый портал предлагает гораздо больше вариантов с одним названием места. Например, если ввести Роосна-Аллику, появится 12 различных вариантов и пользователи не понимают, какой из этих вариантов верный. Или все варианты верны?
Портал также выдает такие связанные с названием места, где непосредственно автобусной остановки нет: например, игровая площадка Ахула или подстанция Альбу.
При входе на портал с компьютера сайт peatus.ee предлагает возможность перейти на старую версию, которая уже знакома многим. При использовании страницы с мобильного телефона также есть ссылка на переход на старую версию, но при нажатии на нее ничего не происходит.
Обслуживающий портал peatus.ee Департамент шоссейных дорог говорит, что прежние приложения peatus.ee и m.peatus.ee уже устарели. В приложении появились ошибки и обратная связь показала, что пользователям неудобно использовать эту версию. Из-за сложной структуры приложения неразумно было его исправлять и развивать. В то же время был необходим функционирующий планировщик поездок, поскольку число пользователей peatus.ee постоянно растет.
Департамент шоссейных дорог отметил, что планировщик поездок постоянно развивается. Сейчас занимаются сбором обратной связи и решением первичных проблем. Обратную связь о работе портала можно дать на сайте app.recommy.com.
По оценке департамента, все-таки новый портал должен быть лучше старого, поскольку новый портал можно использовать как на компьютере, так и на телефоне - страница меняется в зависимости от размера экрана используемого вами устройства. Также в старой версии можно было планировать поездку только между двумя определенными остановка, а в новой версии можно планировать поездку между двумя локациями и портал предлагает разумные варианты с пересадками.
Новый портал также объединяет больше информации. Раньше использовалось три сайта: www.peatus.ee, сайт тартуских линий tartu.peatus.ee и мобильная версия m.peatus.ee. Теперь вся информация собрана на одном сайте peatus.ee.
Подробнее о новом планировщике поездок можно прочитать на сайте Департамента шоссейных дорог.
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