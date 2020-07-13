Новый портал с расписанием автобусов вызвал негодование пассажиров

По словам пассажиров автобусов, их озадачил тот факт, что если старый портал предлагал конкретные остановки, новый портал предлагает гораздо больше вариантов с одним названием места. Например, если ввести Роосна-Аллику, появится 12 различных вариантов и пользователи не понимают, какой из этих вариантов верный. Или все варианты верны?

Портал также выдает такие связанные с названием места, где непосредственно автобусной остановки нет: например, игровая площадка Ахула или подстанция Альбу.

При входе на портал с компьютера сайт peatus.ee предлагает возможность перейти на старую версию, которая уже знакома многим. При использовании страницы с мобильного телефона также есть ссылка на переход на старую версию, но при нажатии на нее ничего не происходит.

Обслуживающий портал peatus.ee Департамент шоссейных дорог говорит, что прежние приложения peatus.ee и m.peatus.ee уже устарели. В приложении появились ошибки и обратная связь показала, что пользователям неудобно использовать эту версию. Из-за сложной структуры приложения неразумно было его исправлять и развивать. В то же время был необходим функционирующий планировщик поездок, поскольку число пользователей peatus.ee постоянно растет.

Департамент шоссейных дорог отметил, что планировщик поездок постоянно развивается. Сейчас занимаются сбором обратной связи и решением первичных проблем. Обратную связь о работе портала можно дать на сайте app.recommy.com.

По оценке департамента, все-таки новый портал должен быть лучше старого, поскольку новый портал можно использовать как на компьютере, так и на телефоне - страница меняется в зависимости от размера экрана используемого вами устройства. Также в старой версии можно было планировать поездку только между двумя определенными остановка, а в новой версии можно планировать поездку между двумя локациями и портал предлагает разумные варианты с пересадками.

Новый портал также объединяет больше информации. Раньше использовалось три сайта: www.peatus.ee, сайт тартуских линий tartu.peatus.ee и мобильная версия m.peatus.ee. Теперь вся информация собрана на одном сайте peatus.ee.

Подробнее о новом планировщике поездок можно прочитать на сайте Департамента шоссейных дорог.