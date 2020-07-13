Пн, 13.07.2020
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  • В самом богемном районе Таллинна ждет нового владельца квартира-студия

Фото ⟩ В самом богемном районе Таллинна ждет нового владельца квартира-студия

Квартира-студия в Каламая.

ФОТО: KV.EE

На улице Гранийди в центре Каламая ждет покупателя уютная однокомнатная квартира, пишет Kodustiil.

Однокомнатная квартира, общая площадь которой составляет 34,3 м², имеет прекрасную планировку и интересные дизайнерские решения. Квартира расположена в построенном в начале 1900-х годов доме и стоит 97 500 евро.

Квартира-студия в Каламая.

ФОТО: KV.EE

Жилище условно разделено на четыре зоны: спальня, кабинет, кухня и гостиная. В прихожей есть помещение для верней одежды и обуви. В коридоре дома есть также кладовая, которая будет находиться в распоряжении нового владельца.

Квартира-студия в Каламая.

ФОТО: KV.EE

Подробнее об этом предложении читайте на портале недвижимости KV.EE.

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