Фото ⟩ В самом богемном районе Таллинна ждет нового владельца квартира-студия

Однокомнатная квартира, общая площадь которой составляет 34,3 м², имеет прекрасную планировку и интересные дизайнерские решения. Квартира расположена в построенном в начале 1900-х годов доме и стоит 97 500 евро.

Жилище условно разделено на четыре зоны: спальня, кабинет, кухня и гостиная. В прихожей есть помещение для верней одежды и обуви. В коридоре дома есть также кладовая, которая будет находиться в распоряжении нового владельца.