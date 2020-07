Рейтинг ⟩ Эти эстонские фирмы уплатили больше всего налогов во втором квартале

В число десяти крупнейших налогоплательщиков вошли четыре топливные компании: AS Olerex Terminal, Neste Eesti AS, AS Tartu Terminal и Petroil PVTK OÜ. В общей сложности эти компании заплатили государственных налогов и налогов на рабочую силу на 93 млн евро, сообщила в понедельник BNS пресс-служба налогово-таможенного департамента.

В десятке крупнейших налогоплательщиков также четыре топливных предприятия AS Olerex Terminal, Neste Eesti AS, AS Tartu Terminal и Petroil PVTK OÜ, которые в совокупности уплатили государственных налогов и налогов на рабочую силу на 93 млн евро.

Кроме того, крупнейшими налогоплательщиками были телекоммуникационная компания Telia Eesti AS, оптовая компания Sanitex OÜ, Swedbank AS и торговые сети Maxima Eesti OÜ и Rimi Eesti Food AS.

Десять крупнейших корпоративных налогоплательщиков во втором квартале уплатили государственных налогов и налогов на рабочую силу на 237,5 млн евро.