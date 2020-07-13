Фото ⟩ Пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили

В Вильянди на бульваре Пыхья в воскресенье, 12 июля, вечером 54-летняя пьяная женщина не справилась с управлением Volkswagen Passat и врезалась в припаркованный автомобиль. Тот в свою очередь отлетел на стоящую рядом машину.
Как сообщает полиция, ни один человек в ДТП не пострадал. Пьяную женщину доставили в отделение полиции, для расследования случившегося начато производство, пишет Sakala.
Владельцам пострадавших автомобилей сообщили о случившемся.
Всего за выходные полицейские в Вильяндимаа задержали трех пьяных водителей. На трезвость всего проверили 412 водителей.