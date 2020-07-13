Пн, 13.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов

Фото ⟩ Пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили

Машина пьяного водителя также получила серьезные повреждения.

ФОТО: Politsei

В Вильянди на бульваре Пыхья в воскресенье, 12 июля, вечером 54-летняя пьяная женщина не справилась с управлением Volkswagen Passat и врезалась в припаркованный автомобиль. Тот в свою очередь отлетел на стоящую рядом машину.

Как сообщает полиция, ни один человек в ДТП не пострадал. Пьяную женщину доставили в отделение полиции, для расследования случившегося начато производство, пишет Sakala.

Владельцам пострадавших автомобилей сообщили о случившемся.

Всего за выходные полицейские в Вильяндимаа задержали трех пьяных водителей. На трезвость всего проверили 412 водителей.

Volkswagen врезался в припаркованный автомобиль, который в свою очередь врезался в припаркованную впереди машину. 

ФОТО: Politsei

ДТП на бульваре Пыхья. 

ФОТО: Politsei

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