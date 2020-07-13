Антипрививочники могут помешать борьбе с пандемией

Ученые всего мира бьются над тем, чтобы как можно быстрее разработать вакцину от нового коронавируса. В то же временя по всему миру сокращается количество людей, готовых вакцинироваться от коронавируса.

Ученые и политики говорят, что как только вакцина будет разработана, придется вести серьезную работу над тем, чтобы люди позволили себя вакцинировать. В противном случае в обществе не сформируется необходимый для остановки распространения вируса коллективный иммунитет, а возврат к допандемической жизни будет сложным.

Байерцы особенно сильные противники вакцины

В ходе последнего исследования в апреле и июне опросили 7000 человек во многих европейских странах. Если в апреле 74 процента опрошенных немцев, британцев, датчан, голландцев, итальянцев, французов и португальцев сказали, что они готовы позволить вакцинировать себя от коронавируса, то к июню этот показатель упал до 68 процентов, пишет Deutsche Welle.

Количество противников вакцинирования больше всего в Германии, сообщил Süddeutsche Zeitung. Если в апреле вакцинироваться были готовы 70 процентов немцев, то в июне всего 61 процент.

Заслуживает внимания и то, что если в расположенной на севере Нижней Саксонии на вакцинацию согласны 67 процентов жителей, то на юге в Байере всего 52 процента.

Руководитель центра экономики здоровья Гамбургского университета Йонас Шрейёгг признал, что самую большую обеспокоенность вызывает тот факт, что увеличилось количество тех людей, которые не хотят вакцинироваться из-за возможных побочных эффектов.

«Позитивно, что готовность позволить себя вакцинировать может значительно увеличиться, если нам удастся повысить чувство безопасности людей во время испытательного периода вакцины, обеспечив прозрачность и просвещая общественность», - сказал Шрейёгг.

Добиться коллективного иммунитета сложно

Сопротивление вакцинации вызывает обеспокоенность по всему миру. Научный журнал Science написал, что всего через пару дней после того, как 20 января в США выявили первого зараженного коронавирусом человека, антипрививочники начали утверждать в социальных сетях, что разговоры о вирусе безосновательны и их распространяют для того, чтобы в один прекрасный момент заработать хорошую экономическую прибыль.

Из последующих опросов выяснилось, что в США обязательно вакцинироваться собираются лишь 50 процентов населения. 25 процентов опрошенных сомневаются в вакцине, а оставшиеся 25 процентов категорически против нее.

В журнале Science отмечается, что антипрививочные настроения особенно сильно отмечаются в тех группах общества, на которые пандемия повлияла больше всего. В США четверть жертв коронавируса – это темнокожие люди, но лишь 40 процентов темнокожего населения готово вакцинироваться, выяснилось в ходе опроса, проведенного в мае Associated Press и Чикагским университетом.

В Великобритании недавние опросы показали, что от вакцинации от коронавируса готово отказаться около трети населения, сообщило издание The Conversation. Для того чтобы в обществе возник коллективный иммунитет, иммунитет к вирусу должен быть у 60-70 процентов населения.

Нужна основательная разъяснительная работа