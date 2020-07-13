Антипрививочники могут помешать борьбе с пандемией

В то время, когда все ждут разработки вакцины, которая даст отпор пандемии, в ходе исследований выясняется, что все меньшее количество людей готово позволить вакцинировать себя от коронавируса, пишет Postimees.
Ученые всего мира бьются над тем, чтобы как можно быстрее разработать вакцину от нового коронавируса. В то же временя по всему миру сокращается количество людей, готовых вакцинироваться от коронавируса.
Ученые и политики говорят, что как только вакцина будет разработана, придется вести серьезную работу над тем, чтобы люди позволили себя вакцинировать. В противном случае в обществе не сформируется необходимый для остановки распространения вируса коллективный иммунитет, а возврат к допандемической жизни будет сложным.
Байерцы особенно сильные противники вакцины
В ходе последнего исследования в апреле и июне опросили 7000 человек во многих европейских странах. Если в апреле 74 процента опрошенных немцев, британцев, датчан, голландцев, итальянцев, французов и португальцев сказали, что они готовы позволить вакцинировать себя от коронавируса, то к июню этот показатель упал до 68 процентов, пишет Deutsche Welle.
Количество противников вакцинирования больше всего в Германии, сообщил Süddeutsche Zeitung. Если в апреле вакцинироваться были готовы 70 процентов немцев, то в июне всего 61 процент.
Заслуживает внимания и то, что если в расположенной на севере Нижней Саксонии на вакцинацию согласны 67 процентов жителей, то на юге в Байере всего 52 процента.
Руководитель центра экономики здоровья Гамбургского университета Йонас Шрейёгг признал, что самую большую обеспокоенность вызывает тот факт, что увеличилось количество тех людей, которые не хотят вакцинироваться из-за возможных побочных эффектов.
«Позитивно, что готовность позволить себя вакцинировать может значительно увеличиться, если нам удастся повысить чувство безопасности людей во время испытательного периода вакцины, обеспечив прозрачность и просвещая общественность», - сказал Шрейёгг.
Добиться коллективного иммунитета сложно
Сопротивление вакцинации вызывает обеспокоенность по всему миру. Научный журнал Science написал, что всего через пару дней после того, как 20 января в США выявили первого зараженного коронавирусом человека, антипрививочники начали утверждать в социальных сетях, что разговоры о вирусе безосновательны и их распространяют для того, чтобы в один прекрасный момент заработать хорошую экономическую прибыль.
Из последующих опросов выяснилось, что в США обязательно вакцинироваться собираются лишь 50 процентов населения. 25 процентов опрошенных сомневаются в вакцине, а оставшиеся 25 процентов категорически против нее.
В журнале Science отмечается, что антипрививочные настроения особенно сильно отмечаются в тех группах общества, на которые пандемия повлияла больше всего. В США четверть жертв коронавируса – это темнокожие люди, но лишь 40 процентов темнокожего населения готово вакцинироваться, выяснилось в ходе опроса, проведенного в мае Associated Press и Чикагским университетом.
В Великобритании недавние опросы показали, что от вакцинации от коронавируса готово отказаться около трети населения, сообщило издание The Conversation. Для того чтобы в обществе возник коллективный иммунитет, иммунитет к вирусу должен быть у 60-70 процентов населения.
Нужна основательная разъяснительная работа
Антипрививочники выступают не только против нового коронавируса. В Великобритании отказ от обязательных детских прививок уже пятый год находится в стадии роста. Поэтому значительно увеличилось заражение корью и свинкой, хотя обе болезни можно предотвратить вакциной.
И хотя во время начала пандемии эксперты считали, что она восстановит доверие людей к вакцинации, теперь стало ясно, что пандемия скорее подала жару теориям заговора против вакцин. В The Conversation отмечается, что количество людей, читающих распространяющуюся через аккаунты антипрививочников за время пандемии Covid-19 информацию увеличилось на 19 процентов.
Одна из активно распространяемых во время пандемии теорий заговора утверждает, что учредитель Microsoft Билл Гейтс сам положил начало пандемии коронавируса, чтобы снять прибыль с вакцины, которая однажды поступит в продажу. Также утверждается, что пандемия коронавируса связана с сетью 5G. Все эти теории заговора были опровергнуты.
«Люди испытывают страх от чего угодно, и им кажется, что они утратят контроль, так появляются теории заговора, в которых люди находят утешение. Так проще психологически», - объяснил The Guardian австралийский психолог Стефан Левандовски.
Австралийский врач Род Пирс отметил, что пока с вакциной от коронавируса связано очень много вопросов. Поскольку в разработке одновременно находится сотня вакцин, и неизвестно, какая из них однажды попадет на рынок, то неизвестно и то, достаточно ли будет для достижения иммунитета одной дозы вакцины, или нужно вакцинироваться, например, три раза. Также неизвестно, как долго продержится иммунитет. Может получиться, что вакцинироваться придется каждый год, или два раза в год.
Много вопросов и мало ответов вызывают в людях сомнение. По словам экспертов, для того, чтобы заслужить доверие у людей, ученым и политикам нужно провести основательную разъяснительную работу, в том числе, показать процесс разработки вакцины.
«Тогда люди будут знать, чего ждать. Они не хотят сюрпризов, это точно», - сказал процессор школы гигиены и тропической медицины Лондона Хейди Ларсон.