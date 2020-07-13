Пн, 13.07.2020
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Прогулка с вице-мэром: разрыв шаблона и сияющие перспективы Штромки

Эскиз- проект возможного коридора общественного транспорта, автор K-Projekt

ФОТО: K-Projekt AS

Когда дней десять назад в СМИ снова заговорили о трамвае на Штромке, жители района несколько взволновались. Волнение подпитывал тот факт, что из приложенной схемы будущих путей было трудно что-то понять, и реакция была на уровне «да не, не может быть». Однако в наше время может быть всё и даже то, чего в принципе быть не может.

Для того чтобы разобраться в хитросплетении трамвайных путей, пока еще только гипотетических, я пошла на нестандартный шаг: пригласила вице-мэра Андрея Новикова на прогулку по Штромке. Чтобы он мне не только рассказал, но и буквально на пальцах показал, что, где и – главное – каким образом. Так что это не только интервью, но и рассказ о том, что представляет собой коридор, зарезервированный под трамвай, с объяснениями для тех, кто не очень хорошо знает район или не знает его совсем.

Вдоль по Пухангу

Гулять мы начали от поворота улицы Пухангу. Улица эта начинается от Сыле и ведет к морю, но не прямо: где-то на своей трети она делает поворот – как раз в том месте, где кончается уже ставший знаменитым пустырь за «Сельвером» (будущая услада душ насекомых и велосипедистов), обрамленный немалым количеством гаражей. И вот первый сюрприз для тех, кто понял ровно наоборот: трамвай планируется вывести на Пухангу не с ее начала, а именно с пустыря.

То есть какими-то пока что непонятными нам тропами он бодро выскочит (видимо) с улицы Паавли, пересечет Сыле, промчится мимо «Сельвера», слегка пугнув одну-другую насекомую, и окажется на прямом отрезке Пухангу, откуда мимо жилых домов, частично стоящих на плавуне, понесется к пляжу. «А гаражи куда девать? –  спрашиваю. – Землю отчуждать будете?» Вице-мэр мою догадку частично подтверждает: возможно, но только часть, на отрезке, необходимом трамваю.

Серьезного недовольства возникнуть не должно, говорит он, поскольку в таких случаях выплачивают суммы на 10% выше рыночной стоимости гаража. Но пока паниковать (или радоваться?) рано: это только один из вариантов развития событий.

Ладно, идем дальше. Следующий мой вопрос: а поместится ли на неширокой Пухангу трамвай вообще? И будет ли он ходить здесь в одну сторону, как автобус, незнамо где делая петлю (по Сыле его пускать, по словам вице-мэра, нельзя: движение встанет), или будет шнырять туда-сюда? Это еще не решено. Как объясняет Новиков, проекта пока что нет – есть только прикидки проектировщиков и зарезервированные городом коридоры. А на Пухангу прекрасно поместятся рельсы и в два ряда, тем более что кое-где улицу можно чуточку расширить.

А зачем тогда вот буквально лет пять назад ее кое-где чуточку сузили? Этого вице-мэр не знает (справедливости ради стоит отметить, не при нем сужали). 

– И что тогда, автобусы уберут?

– Нет, и автобусы поместятся.

– А все ли жилые дома переживут это транспортное изобилие? И те, что с трещинами, переживут? 

– Конечно. Современные трамваи – очень легкие и практически бесшумные. Но в любом случае при проектировании будет проведена экспертиза, и если она покажет, что здания могут рухнуть, то прокладывать пути не будут.

– А если экспертиза ошибется, трамвай пустят, а какой-то дом рухнет? Кто будет отвечать?

– Город.

Берегом моря

Ну да, и, наверное, тот же город выплатит стоимость квартир и человеческих жизней по рыночной цене плюс 10%, подумала я. Подумать успела, но не успела произнести, потому что мы подошли к Т-образному перекрестку Пухангу с Пельгуранна: эта –  еще более узкая – улица идет вдоль моря, с одной стороны жилые дома, с другой – предпляжные поляны.

– Что, и здесь трамвай поместится? Или будем расширять дорогу за счет зеленой зоны с инвазивным шиповником, оскорбляющим взоры горожан своими противными розовыми и белыми цветами?

– Дорогу можно не расширять, а трамвай пустить ближе к морю, по самой зеленой зоне, уменьшив ее совсем незначительно.

От такого счастья на букву «щ» я временно утратила дар речи. В этой зеленой зоне расположено, в частности, футбольное поле, на котором проводятся тренировки, летают мячи, а на полянах в огромном количестве резвятся дети и люди более старшего возраста, при этом современные трамваи, которые «практически бесшумные», умеют подкрадываться незаметно…  Но о чем это я? Конечно же, все можно огородить.

Оставались неясными конечный пункт и конечная цель маршрута. Этот трамвай вот здесь, он вообще зачем? Новиков объясняет: планируется, что променад будет тянуться до самой оконечности полуострова Копли, до БСРЗ. Правда, там по пути под ногами путается (характеристика поведения порта принадлежит автору, не вице-мэру) порт Беккера, но в любом случае на левой стороне полуострова, там, где сейчас лежат руины и царит депрессия, отгрохают жилой массив, и этому массиву нужно сообщение с центром города.

Улица Коплиранна – та, что прямо, с деревьями посреди дороги. Впору приглашать на прогулку хорошую шведскую девочку Грету и устраивать с ней там совместный пикет. Направо уходит улица Сирби. 

ФОТО: Марианна Тарасенко

Вот тут я, как человек, понимающий, что трамваю с полян в заданную ему степь нипочем не проникнуть, ощутила недоумение и торжество одновременно. И выложила свой козырь: «А как он туда попадет? Впереди тупик!» Но козырь в рукаве был и у вице-мэра: «По улице Коплиранна!»  И пошли мы на улицу Коплиранна, а по дороге у нас состоялся следующий диалог.

 – Вы когда-нибудь были на улице Коплиранна?

 – Ну… Наверное, нет.

 – Сейчас вы ее увидите. Вот по ней трамваю точно не пройти.

 – Предусмотрен и другой вариант: не налево, а прямо.

 – Ка-ак, через Парк живых и мертвых?

 – Нет, конечно.

 – А тогда каким образом? Там подстанция и парк, проехать нельзя.

– Нет, какой-то коридор есть.

 – Где?

 – Сейчас мне план пришлют, увидим.

Коплиранна. Будущие жильцы этих домов наверняка рассчитывали поселиться в тихом уголке.

ФОТО: Марианна Тарасенко

В тупике

Забегая вперед, скажу, что план, созданный силами фантастов из K-Projekt, действительно тут же прислали, но никакого запасного коридора на нем мне обнаружить не удалось (правда, говорят, существуют и другие варианты), что есть – это существующий поворот направо, опять же на улицу Сыле, уводящий нас от оконечности полуострова всё дальше. А тем временем мы дошли до Коплиранна. Что касается этой улицы, то она, думаю, мало кому известна, кроме местных жителей. Свое начало она берет от ресторана «Достоевский» и уходит в сторону Копли вдоль берега моря, оставляя справа перпендикулярную ей улицу Сирби.

Коплиранна – улица настолько узенькая, что по сравнению с ней и Пухангу, и Пельгуранна кажутся восьмиполосными проспектами. С обеих сторон вдоль нее тянутся заборы, за которыми скрываются как старые домишки, так и современные особняки всем на зависть. Мало того: прямо посреди дороги растут красивые деревья. Где вы такое еще увидите в Таллинне? По уму на эти деревья надо молиться, но трамваю, – если он в сильно намыленном состоянии и втянув живот вдруг протиснется между заборами – деревья точно помешают.

Зато жителям домов за заборами очень удобно: из калитки – прямо в общественный транспорт. Если, конечно, калитка совпадет с дверями трамвая. Похоже, что проектировщики видели Коплиранна только на плане города, иначе как такое может быть? Существуют же определенные нормативы, на каком расстоянии должен проходить трамвай от зданий.

Коплиранна. А вот и готовое место под трамвайную остановку, уже выложенное плиткой. Хозяева, наверное, будут рады. 

ФОТО: Марианна Тарасенко

Дальше улица слегка расширяется и на ней даже ведется строительство новых домов, но дальше мы не пошли. Если Андрея Новикова и смутили масштабы раскинувшейся перед ним будущей трамвайной трассы, то вида он почти не подал, но зато мы стали рассматривать вариант ухода новых трамвайных путей в направлении Сыле, вдоль парка, с тем, чтобы они влились на улице Копли в уже существующие. 

И полная трамваизация страны

Соображения мэрии таковы: Пыхья-Таллинн – «внутренний» район, не имеющий соприкосновения с границами города – активно застраивается, растет число его жителей. На въездах в район возникают пробки, главные магистрали не слишком широкие, нужно обеспечить людей общественным транспортом. По словам вице-мэра, исследования показывают, что активнее всего люди из автомобилей пересаживаются  именно в трамваи, а не в автобусы, а кроме того, трамваи вместительнее, экологичнее и – с учетом того, что едут по выделенному для них коридору – быстрее, поскольку никакие пробки им не страшны.

 – По Сыле, как мы уже выяснили, пустить трамвай нельзя по причине ее перегруженности, а к тому же это мало поможет развитию Копли. Но чем ему поможет трамвай до Парка живых и мертвых? Людям все равно нужно будет идти к уже существующим остановкам уже существующей трамвайной линии. Еще меньше это поможет жителям отстраивающихся Линий, а ведь от тех домов, которые уже сданы в эксплуатацию, тащиться до улицы Копли еще дальше. И если по Каларанна трамвай все же не поместится в ширину, то зачем он тут нужен вообще?

– Так жителям Штромки будет удобно.

- Им и так вроде удобно. Теперь уже четыре автобуса ходят. И не надо говорить, что парочку из них можно убрать: все они следуют по разным маршрутам, и ни один – по тому маршруту, по которому предполагается пустить трамвай. Наоборот, и Пельгуранд, и примыкающая к нему часть Пельгулинна просят сделать для них прямое сообщение с Ыйсмяэ! И Ыйсмяэ того же просит. 

– Но есть же 33-й автобус…

 – Он не идет в Ыйсмяэ, и для жителей Штромки это две пересадки – где ни пересаживайся. И ходит очень редко. Но что касается соединения с центром города, то с ним как раз проблем нет. А будущие жители новых микрорайонов куда поедут на этом трамвае? Зачем им на него пересаживаться, если и до Балтийского вокзала, и до центра города, и много куда еще можно добраться на трамваях уже существующей линии?

 – Ну, мало ли куда, – улыбается вице-мэр. – И вообще рано жителям Штромки волноваться: это произойдет не сегодня и не завтра. Все говорят – проект, проект, но нет еще никакого проекта, есть, повторю, зарезервированные городом коридоры. А когда будет создаваться проект, к нему подойдут очень внимательно, постараются всё учесть.

Обещают, что будет красиво

Но была у нас и вторая тема для разговора, и она тоже касалась проекта: решение жюри, выбравшего новый пляжный комплекс на той же Штромке. Не тот проект, за который проголосовало большинство жителей не только района, но и столицы. И, судя по разговорам и комментариям в соцсетях, люди почувствовали себя обиженными.

 – Люди зря обиделись?

 – Да. Управа района на своем сайте предупреждала, что окончательное решение примет жюри, но голосовавшие на это не обратили внимания.

 – И, тем не менее, хотелось бы каких-то объяснений, почему жюри решило именно так. Вот в этом плане люди точно обиделись не напрасно.

 – Все проекты, представленные на конкурс, были очень хороши, и жюри было трудно выбрать победителя. И, кстати, пятерка симпатий жюри совпала с пятеркой симпатий народа. Голоса разделились, но в итоге с перевесом в один голос победил этот проект – кстати, тоже вошедший в пятерку.

 – Но почему все же он?

 – В жюри были профессионалы: архитекторы, сотрудники Департамента планирования, представители мэрии и админсовета. Люди как выбирали? Чтоб здание было красивым и хорошо вписывалось в среду. Но вот профессионалы стали смотреть детально: это здание повернуто не в ту сторону и вместо заката придется любоваться кирпичными высотками, другой проект подразумевает вырубку аллеи, третий хорош как скульптура, но малофункционален, в нем можно разместить только ресторан.  А нужен был именно комплекс, организующий центр для окружающего пространства, вокруг которого все будет вертеться.

 – Вокруг этих стеклянных пирамидок? Каким образом?

 – Большинство видело только эти пирамиды, как будто они стоят сами по себе. Но там все будет очень красиво: фонтан, скамейки вокруг. И надеюсь, отдыхающие это в итоге оценят.  

P.S. Автор еще раз обращает внимание читателей на то, что проект трамвайных путей на Штромке пока что не создан, существуют разные варианты и есть время всё хорошенько продумать – и мэрии, и соответствующим департаментам. И озаботиться не только интересами будущих жителей района гипотетических новых кварталов, но и интересами тех, кто здесь уже живет. А вообще, скажу я вам, полезное это дело – гулять по городу с чиновниками.  

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