Прогулка с вице-мэром: разрыв шаблона и сияющие перспективы Штромки

– Но есть же 33-й автобус…

– Он не идет в Ыйсмяэ, и для жителей Штромки это две пересадки – где ни пересаживайся. И ходит очень редко. Но что касается соединения с центром города, то с ним как раз проблем нет. А будущие жители новых микрорайонов куда поедут на этом трамвае? Зачем им на него пересаживаться, если и до Балтийского вокзала, и до центра города, и много куда еще можно добраться на трамваях уже существующей линии?

– Ну, мало ли куда, – улыбается вице-мэр. – И вообще рано жителям Штромки волноваться: это произойдет не сегодня и не завтра. Все говорят – проект, проект, но нет еще никакого проекта, есть, повторю, зарезервированные городом коридоры. А когда будет создаваться проект, к нему подойдут очень внимательно, постараются всё учесть.

Обещают, что будет красиво

Но была у нас и вторая тема для разговора, и она тоже касалась проекта: решение жюри, выбравшего новый пляжный комплекс на той же Штромке. Не тот проект, за который проголосовало большинство жителей не только района, но и столицы. И, судя по разговорам и комментариям в соцсетях, люди почувствовали себя обиженными.

– Люди зря обиделись?

– Да. Управа района на своем сайте предупреждала, что окончательное решение примет жюри, но голосовавшие на это не обратили внимания.

– И, тем не менее, хотелось бы каких-то объяснений, почему жюри решило именно так. Вот в этом плане люди точно обиделись не напрасно.

– Все проекты, представленные на конкурс, были очень хороши, и жюри было трудно выбрать победителя. И, кстати, пятерка симпатий жюри совпала с пятеркой симпатий народа. Голоса разделились, но в итоге с перевесом в один голос победил этот проект – кстати, тоже вошедший в пятерку.

– Но почему все же он?

– В жюри были профессионалы: архитекторы, сотрудники Департамента планирования, представители мэрии и админсовета. Люди как выбирали? Чтоб здание было красивым и хорошо вписывалось в среду. Но вот профессионалы стали смотреть детально: это здание повернуто не в ту сторону и вместо заката придется любоваться кирпичными высотками, другой проект подразумевает вырубку аллеи, третий хорош как скульптура, но малофункционален, в нем можно разместить только ресторан. А нужен был именно комплекс, организующий центр для окружающего пространства, вокруг которого все будет вертеться.

– Вокруг этих стеклянных пирамидок? Каким образом?

– Большинство видело только эти пирамиды, как будто они стоят сами по себе. Но там все будет очень красиво: фонтан, скамейки вокруг. И надеюсь, отдыхающие это в итоге оценят.