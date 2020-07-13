Прогулка с вице-мэром: разрыв шаблона и сияющие перспективы Штромки

Когда дней десять назад в СМИ снова заговорили о трамвае на Штромке, жители района несколько взволновались. Волнение подпитывал тот факт, что из приложенной схемы будущих путей было трудно что-то понять, и реакция была на уровне «да не, не может быть». Однако в наше время может быть всё и даже то, чего в принципе быть не может.
Для того чтобы разобраться в хитросплетении трамвайных путей, пока еще только гипотетических, я пошла на нестандартный шаг: пригласила вице-мэра Андрея Новикова на прогулку по Штромке. Чтобы он мне не только рассказал, но и буквально на пальцах показал, что, где и – главное – каким образом. Так что это не только интервью, но и рассказ о том, что представляет собой коридор, зарезервированный под трамвай, с объяснениями для тех, кто не очень хорошо знает район или не знает его совсем.
Вдоль по Пухангу
Гулять мы начали от поворота улицы Пухангу. Улица эта начинается от Сыле и ведет к морю, но не прямо: где-то на своей трети она делает поворот – как раз в том месте, где кончается уже ставший знаменитым пустырь за «Сельвером» (будущая услада душ насекомых и велосипедистов), обрамленный немалым количеством гаражей. И вот первый сюрприз для тех, кто понял ровно наоборот: трамвай планируется вывести на Пухангу не с ее начала, а именно с пустыря.
То есть какими-то пока что непонятными нам тропами он бодро выскочит (видимо) с улицы Паавли, пересечет Сыле, промчится мимо «Сельвера», слегка пугнув одну-другую насекомую, и окажется на прямом отрезке Пухангу, откуда мимо жилых домов, частично стоящих на плавуне, понесется к пляжу. «А гаражи куда девать? – спрашиваю. – Землю отчуждать будете?» Вице-мэр мою догадку частично подтверждает: возможно, но только часть, на отрезке, необходимом трамваю.
Серьезного недовольства возникнуть не должно, говорит он, поскольку в таких случаях выплачивают суммы на 10% выше рыночной стоимости гаража. Но пока паниковать (или радоваться?) рано: это только один из вариантов развития событий.
Ладно, идем дальше. Следующий мой вопрос: а поместится ли на неширокой Пухангу трамвай вообще? И будет ли он ходить здесь в одну сторону, как автобус, незнамо где делая петлю (по Сыле его пускать, по словам вице-мэра, нельзя: движение встанет), или будет шнырять туда-сюда? Это еще не решено. Как объясняет Новиков, проекта пока что нет – есть только прикидки проектировщиков и зарезервированные городом коридоры. А на Пухангу прекрасно поместятся рельсы и в два ряда, тем более что кое-где улицу можно чуточку расширить.
А зачем тогда вот буквально лет пять назад ее кое-где чуточку сузили? Этого вице-мэр не знает (справедливости ради стоит отметить, не при нем сужали).
– И что тогда, автобусы уберут?
– Нет, и автобусы поместятся.
– А все ли жилые дома переживут это транспортное изобилие? И те, что с трещинами, переживут?
– Конечно. Современные трамваи – очень легкие и практически бесшумные. Но в любом случае при проектировании будет проведена экспертиза, и если она покажет, что здания могут рухнуть, то прокладывать пути не будут.
– А если экспертиза ошибется, трамвай пустят, а какой-то дом рухнет? Кто будет отвечать?
– Город.
Берегом моря
Ну да, и, наверное, тот же город выплатит стоимость квартир и человеческих жизней по рыночной цене плюс 10%, подумала я. Подумать успела, но не успела произнести, потому что мы подошли к Т-образному перекрестку Пухангу с Пельгуранна: эта – еще более узкая – улица идет вдоль моря, с одной стороны жилые дома, с другой – предпляжные поляны.
– Что, и здесь трамвай поместится? Или будем расширять дорогу за счет зеленой зоны с инвазивным шиповником, оскорбляющим взоры горожан своими противными розовыми и белыми цветами?
– Дорогу можно не расширять, а трамвай пустить ближе к морю, по самой зеленой зоне, уменьшив ее совсем незначительно.
От такого счастья на букву «щ» я временно утратила дар речи. В этой зеленой зоне расположено, в частности, футбольное поле, на котором проводятся тренировки, летают мячи, а на полянах в огромном количестве резвятся дети и люди более старшего возраста, при этом современные трамваи, которые «практически бесшумные», умеют подкрадываться незаметно… Но о чем это я? Конечно же, все можно огородить.
Оставались неясными конечный пункт и конечная цель маршрута. Этот трамвай вот здесь, он вообще зачем? Новиков объясняет: планируется, что променад будет тянуться до самой оконечности полуострова Копли, до БСРЗ. Правда, там по пути под ногами путается (характеристика поведения порта принадлежит автору, не вице-мэру) порт Беккера, но в любом случае на левой стороне полуострова, там, где сейчас лежат руины и царит депрессия, отгрохают жилой массив, и этому массиву нужно сообщение с центром города.
Вот тут я, как человек, понимающий, что трамваю с полян в заданную ему степь нипочем не проникнуть, ощутила недоумение и торжество одновременно. И выложила свой козырь: «А как он туда попадет? Впереди тупик!» Но козырь в рукаве был и у вице-мэра: «По улице Коплиранна!» И пошли мы на улицу Коплиранна, а по дороге у нас состоялся следующий диалог.
– Вы когда-нибудь были на улице Коплиранна?
– Ну… Наверное, нет.
– Сейчас вы ее увидите. Вот по ней трамваю точно не пройти.
– Предусмотрен и другой вариант: не налево, а прямо.
– Ка-ак, через Парк живых и мертвых?
– Нет, конечно.
– А тогда каким образом? Там подстанция и парк, проехать нельзя.
– Нет, какой-то коридор есть.
– Где?
– Сейчас мне план пришлют, увидим.
В тупике
Забегая вперед, скажу, что план, созданный силами фантастов из K-Projekt, действительно тут же прислали, но никакого запасного коридора на нем мне обнаружить не удалось (правда, говорят, существуют и другие варианты), что есть – это существующий поворот направо, опять же на улицу Сыле, уводящий нас от оконечности полуострова всё дальше. А тем временем мы дошли до Коплиранна. Что касается этой улицы, то она, думаю, мало кому известна, кроме местных жителей. Свое начало она берет от ресторана «Достоевский» и уходит в сторону Копли вдоль берега моря, оставляя справа перпендикулярную ей улицу Сирби.
Коплиранна – улица настолько узенькая, что по сравнению с ней и Пухангу, и Пельгуранна кажутся восьмиполосными проспектами. С обеих сторон вдоль нее тянутся заборы, за которыми скрываются как старые домишки, так и современные особняки всем на зависть. Мало того: прямо посреди дороги растут красивые деревья. Где вы такое еще увидите в Таллинне? По уму на эти деревья надо молиться, но трамваю, – если он в сильно намыленном состоянии и втянув живот вдруг протиснется между заборами – деревья точно помешают.
Зато жителям домов за заборами очень удобно: из калитки – прямо в общественный транспорт. Если, конечно, калитка совпадет с дверями трамвая. Похоже, что проектировщики видели Коплиранна только на плане города, иначе как такое может быть? Существуют же определенные нормативы, на каком расстоянии должен проходить трамвай от зданий.
Дальше улица слегка расширяется и на ней даже ведется строительство новых домов, но дальше мы не пошли. Если Андрея Новикова и смутили масштабы раскинувшейся перед ним будущей трамвайной трассы, то вида он почти не подал, но зато мы стали рассматривать вариант ухода новых трамвайных путей в направлении Сыле, вдоль парка, с тем, чтобы они влились на улице Копли в уже существующие.
И полная трамваизация страны
Соображения мэрии таковы: Пыхья-Таллинн – «внутренний» район, не имеющий соприкосновения с границами города – активно застраивается, растет число его жителей. На въездах в район возникают пробки, главные магистрали не слишком широкие, нужно обеспечить людей общественным транспортом. По словам вице-мэра, исследования показывают, что активнее всего люди из автомобилей пересаживаются именно в трамваи, а не в автобусы, а кроме того, трамваи вместительнее, экологичнее и – с учетом того, что едут по выделенному для них коридору – быстрее, поскольку никакие пробки им не страшны.
– По Сыле, как мы уже выяснили, пустить трамвай нельзя по причине ее перегруженности, а к тому же это мало поможет развитию Копли. Но чем ему поможет трамвай до Парка живых и мертвых? Людям все равно нужно будет идти к уже существующим остановкам уже существующей трамвайной линии. Еще меньше это поможет жителям отстраивающихся Линий, а ведь от тех домов, которые уже сданы в эксплуатацию, тащиться до улицы Копли еще дальше. И если по Каларанна трамвай все же не поместится в ширину, то зачем он тут нужен вообще?
– Так жителям Штромки будет удобно.
- Им и так вроде удобно. Теперь уже четыре автобуса ходят. И не надо говорить, что парочку из них можно убрать: все они следуют по разным маршрутам, и ни один – по тому маршруту, по которому предполагается пустить трамвай. Наоборот, и Пельгуранд, и примыкающая к нему часть Пельгулинна просят сделать для них прямое сообщение с Ыйсмяэ! И Ыйсмяэ того же просит.
– Но есть же 33-й автобус…
– Он не идет в Ыйсмяэ, и для жителей Штромки это две пересадки – где ни пересаживайся. И ходит очень редко. Но что касается соединения с центром города, то с ним как раз проблем нет. А будущие жители новых микрорайонов куда поедут на этом трамвае? Зачем им на него пересаживаться, если и до Балтийского вокзала, и до центра города, и много куда еще можно добраться на трамваях уже существующей линии?
– Ну, мало ли куда, – улыбается вице-мэр. – И вообще рано жителям Штромки волноваться: это произойдет не сегодня и не завтра. Все говорят – проект, проект, но нет еще никакого проекта, есть, повторю, зарезервированные городом коридоры. А когда будет создаваться проект, к нему подойдут очень внимательно, постараются всё учесть.
Обещают, что будет красиво
Но была у нас и вторая тема для разговора, и она тоже касалась проекта: решение жюри, выбравшего новый пляжный комплекс на той же Штромке. Не тот проект, за который проголосовало большинство жителей не только района, но и столицы. И, судя по разговорам и комментариям в соцсетях, люди почувствовали себя обиженными.
– Люди зря обиделись?
– Да. Управа района на своем сайте предупреждала, что окончательное решение примет жюри, но голосовавшие на это не обратили внимания.
– И, тем не менее, хотелось бы каких-то объяснений, почему жюри решило именно так. Вот в этом плане люди точно обиделись не напрасно.
– Все проекты, представленные на конкурс, были очень хороши, и жюри было трудно выбрать победителя. И, кстати, пятерка симпатий жюри совпала с пятеркой симпатий народа. Голоса разделились, но в итоге с перевесом в один голос победил этот проект – кстати, тоже вошедший в пятерку.
– Но почему все же он?
– В жюри были профессионалы: архитекторы, сотрудники Департамента планирования, представители мэрии и админсовета. Люди как выбирали? Чтоб здание было красивым и хорошо вписывалось в среду. Но вот профессионалы стали смотреть детально: это здание повернуто не в ту сторону и вместо заката придется любоваться кирпичными высотками, другой проект подразумевает вырубку аллеи, третий хорош как скульптура, но малофункционален, в нем можно разместить только ресторан. А нужен был именно комплекс, организующий центр для окружающего пространства, вокруг которого все будет вертеться.
– Вокруг этих стеклянных пирамидок? Каким образом?
– Большинство видело только эти пирамиды, как будто они стоят сами по себе. Но там все будет очень красиво: фонтан, скамейки вокруг. И надеюсь, отдыхающие это в итоге оценят.
P.S. Автор еще раз обращает внимание читателей на то, что проект трамвайных путей на Штромке пока что не создан, существуют разные варианты и есть время всё хорошенько продумать – и мэрии, и соответствующим департаментам. И озаботиться не только интересами будущих жителей района гипотетических новых кварталов, но и интересами тех, кто здесь уже живет. А вообще, скажу я вам, полезное это дело – гулять по городу с чиновниками.