Пн, 13.07.2020
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В работе Google и YouTube произошел сбой

Google.

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Пользователи интернета по всему миру сообщают о сбоях в работе сетевых сервисов Google и YouTube, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Downdetector.

По информации ресурса, сбои начались после полудня по европейскому времени. Наибольшее число жалоб приходит из России и стран Западной Европы.

Примерно 92% пользователей Google отмечают нестабильную работу сайта, а 7% не могут получить доступ к учетной записи.

В учетную запись YouTube не могут войти около 3% людей, трудности при загрузке видео испытывают 6% сообщивших о неполадках, а остальные отмечают общие проблемы в загрузке сервиса.

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