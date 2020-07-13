В работе Google и YouTube произошел сбой

Пользователи интернета по всему миру сообщают о сбоях в работе сетевых сервисов Google и YouTube, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал Downdetector.
По информации ресурса, сбои начались после полудня по европейскому времени. Наибольшее число жалоб приходит из России и стран Западной Европы.
Примерно 92% пользователей Google отмечают нестабильную работу сайта, а 7% не могут получить доступ к учетной записи.
В учетную запись YouTube не могут войти около 3% людей, трудности при загрузке видео испытывают 6% сообщивших о неполадках, а остальные отмечают общие проблемы в загрузке сервиса.