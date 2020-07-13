У Департамента здоровья не хватает лекарств и средств защиты для второй волны коронавируса

В правительстве говорили о том, что осенью начнет действовать правило "1+1", то есть на один месяц средства личной защиты должны будут себе обеспечивать такие учреждения, как, например, дома попечения, государство же будет покрывать потребность на второй месяц, пишет rus.err.ee.