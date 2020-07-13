Пн, 13.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • У Департамента здоровья не хватает лекарств и средств защиты для второй волны коронавируса

У Департамента здоровья не хватает лекарств и средств защиты для второй волны коронавируса

Маски. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sille Annuk

В настоящее время государственный запас препаратов и средств защиты, которым занимаются в Департаменте здоровья, не покрывает месячную потребность. 

В правительстве говорили о том, что осенью начнет действовать правило "1+1", то есть на один месяц средства личной защиты должны будут себе обеспечивать такие учреждения, как, например, дома попечения, государство же будет покрывать потребность на второй месяц, пишет rus.err.ee.

Сейчас государственных запасов не хватает, признал главный специалист отдела экстренной медицины Департамента здоровья Андрас Баняс.

"Департамент здоровья управляет государственным запасом и сейчас месячную потребность не покрывает, но к вопросу средств личной защиты подключилось Министерство финансов", – заверил Баняс.

Но если средства личной защиты поступят осенью, то запас препаратов будет пополнен лишь в следующем году.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ