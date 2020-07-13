У Департамента здоровья не хватает лекарств и средств защиты для второй волны коронавируса

В настоящее время государственный запас препаратов и средств защиты, которым занимаются в Департаменте здоровья, не покрывает месячную потребность.
В правительстве говорили о том, что осенью начнет действовать правило "1+1", то есть на один месяц средства личной защиты должны будут себе обеспечивать такие учреждения, как, например, дома попечения, государство же будет покрывать потребность на второй месяц, пишет rus.err.ee.
Сейчас государственных запасов не хватает, признал главный специалист отдела экстренной медицины Департамента здоровья Андрас Баняс.
"Департамент здоровья управляет государственным запасом и сейчас месячную потребность не покрывает, но к вопросу средств личной защиты подключилось Министерство финансов", – заверил Баняс.
Но если средства личной защиты поступят осенью, то запас препаратов будет пополнен лишь в следующем году.