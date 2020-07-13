В связи со взрывом в таллиннской школе возбуждено уголовное дело

«Мы начали уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о причинении взрыва, повлекшее угрозу для имущества», - сказала Postimees советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.

После произошедшего в пятницу взрыва в школе полицейские для выяснения обстоятельств случившегося доставили в отделение двух подростков, которых есть основание подозревать в совершении данного деяния.